Deux Canadair en renfort en Corse : un dispositif aérien mobilisé face à une saison des feux déjà critique

(Photos Paule Santoni)

Ce samedi matin, sur la base aérienne de la Sécurité civile de Campo dell’Oro, l’activité s’est intensifiée avec l’arrivée de deux Canadair, numérotés 34 et 42, atterris aux alentours de 10 heures sur le tarmac d’Ajaccio. Cette montée en puissance s’inscrit dans le dispositif estival de prévention et de lutte contre les feux de forêts, alors que l’île entre dans une période jugée déjà à haut risque. « C’est la montée en puissance du dispositif estival de prévention et de lutte contre les feux de forêts qui continue. On arrivera au pic au 15 juillet, mais depuis le 1er juin il y a déjà de nombreux moyens, notamment au sol », explique Florian Straser, directeur de cabinet du préfet de Corse.Un hélicoptère bombardier d’eau est également arrivé cette semaine à Figari, venant compléter les moyens aériens déjà déployés. Au plus fort de la saison, la Corse pourra compter sur deux Canadair et trois hélicoptères bombardiers d’eau. Les deux Canadair resteront basés sur l’île jusqu’à fin septembre voire mi-octobre, avec des pilotes effectuant des rotations de 15 jours. Les appareils peuvent être renforcés en cas de risque élevé, avec des renforts venus du continent. Et inversement : les avions bombardiers d’eau pourront également effectuer des allers-retours sur le continent si nécessaire.La configuration géographique de la Corse rend l’intervention terrestre particulièrement difficile sur une grande partie du territoire. « 60 % du territoire de la Corse-du-Sud n’est pas accessible aux moyens au sol en raison des reliefs montagneux. Nous dépendons donc fortement des moyens aériens pour lutter contre les feux », souligne Florian Straser.