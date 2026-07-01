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Ville-di-Petrabugnu - A Festa paesana en images


La rédaction le Samedi 4 Juillet 2026 à 20:01

La 13e édition d'A Festa Paisana s'est tenue samedi à la Piazza di l'Alba, dans le hameau de Guaitella, à Ville-di-Pietrabugno. Organisée par l'association Festi'Ville, cette manifestation dédiée aux savoir-faire locaux et à la convivialité a rassemblé habitants et visiteurs du début de soirée à minuit autour d'un programme mêlant artisanat, gastronomie, animations et musique.



Ville-di-Petrabugnu - A Festa paesana en images
(Photos Gérard Baldocchi)


Ainsi, en dépit de la forte chaleur; une vingtaine d'exposants ont investi les ruelles du village dès le milieu d'après-midi Artisanat local, poterie, décoration, produits du terroir, vins et bières artisanales ont attiré un public nombreux. Parmi les exposants figuraient notamment Da Caruccia, Giannana, Bière Serpa, Liqueurs Pansechi et Lana Dolce. Côté restauration, plusieurs food trucks et stands, dont I Cantinieri, Beignets de Nanni et A Casetta, ont proposé une offre variée tout au long de la journée.
Les visiteurs ont également pu profiter de nombreuses animations gratuites. Une ludothèque, des balades à poney, un atelier d'aquarelle animé par La Petite Usine ainsi qu'une séance d'Urban Sketchers Bastia ont rythmé l'après-midi. La navette gratuite mise en place par la Communauté d'agglomération de Bastia a assuré des rotations régulières depuis la place Saint-Nicolas, facilitant l'accès au site.
À partir de 19 heures, le groupe Scambiucorsu a lancé la soirée musicale avant de céder la scène à Brown Sugar, qui a prolongé l'ambiance festive jusqu'à minuit.
Créée en 2012 afin de rappeler l'identité rurale et maraîchère de Ville-di-Pietrabugno, A Festa Paisana s'est progressivement imposée comme l'un des rendez-vous incontournables de l'été dans la région bastiaise. Treize éditions plus tard, la manifestation est restée fidèle à son esprit d'origine en mettant à l'honneur les acteurs locaux, le patrimoine et le vivre-ensemble, tout en conservant un accès entièrement gratuit.





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