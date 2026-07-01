Au Marathon des Sables, Christophe Santini courra pour réaliser les rêves d'enfants malades

Le 2 octobre prochain, Christophe Santini prendra le départ du Marathon des Sables en plein cœur du désert du Sahara au Maroc. Au programme : 120 kilomètres à parcourir en autosuffisance, avec pour seule assistance l’eau fournie par l’organisation. Un défi que le coureur a choisi de relever au profit de l’association Arc-en-Ciel, qui réalise le rêve des enfants malades et qui célèbre cette année ses 35 ans. « J’ai l’habitude d’associer une cause caritative sur tous mes projets », explique-t-il. Après avoir soutenu plusieurs associations insulaires, il souhaitait cette fois mettre son défi au service d’Arc-en-Ciel. « Le but est de parler de l’association, de lever des fonds pour permettre à au moins un enfant de réaliser son rêve, mais aussi de montrer qu’on peut réaliser son rêve malgré la maladie. »





Au-delà de la performance sportive, Christophe Santini veut aussi témoigner de son propre parcours. Atteint de troubles du rythme cardiaque et aujourd'hui suivi grâce à un holter, il entend montrer qu’« avec un accompagnement médical, on peut continuer à avoir des projets et aller au bout de ses rêves ». « Pour préparer cette course, je vais travailler sur des courses en portant un sac à dos avec un peu de poids à l’intérieur pour me préparer à courir avec un sac à dos. Je me prépare aussi à la chaleur, parce qu’au mois d’octobre au Maroc, il fait en général entre 27 et 30 degrés. »





Pour Joël Bazzali, représentant de l'association Arc-en-Ciel pour la zone PACA - Corse, cet engagement prend une résonance particulière. « Je suis vraiment ému qu'il puisse concrétiser cette aventure au profit de tous les enfants que nous accompagnons. Il va véhiculer l'image de l'association et dans le cadre des bivouacs et des choses qui seront organisées le soir, il prendra la parole pour expliquer dans quel but il fait ce défi. On veut montrer qu'à travers le sport, même si on est malade, on peut avoir de la résilience et on peut aller au bout de ses rêves. Et le message qu'on veut envoyer, surtout, c'est que malgré la maladie, on a le droit de rêver, surtout pour les enfants. Le rêve permet de générer beaucoup d'endorphine au niveau du cerveau. C'est un des vecteurs du bonheur et c'est ce qui leur permet de s'accrocher par rapport à leur période de chimiothérapie ou autre traitement qu'ils subissent. C'est vraiment une source d'espoir en se disant qu’ils pourront aussi concrétiser leurs rêves et vaincre leur maladie, au travers de l’exemple de Christophe. »





Afin de soutenir cette initiative, une soirée de présentation et de collecte de fonds sera organisée le 17 juillet à Lecci, dans une salle prêtée par l’entreprise Delta Bois.

