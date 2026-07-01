Judo Club di u Munticellu : Baptiste Narat ceinture noire à 15 ans

Commencé à l’âge de cinq ans, presque par hasard, le judo est rapidement devenu une véritable passion pour Baptiste. « Au début, j’essayais un peu tous les sports. Puis ma mère m’a inscrit un jour au judo et c’est là que j’ai accroché », raconte-t-il. Neuf années plus tard, le jeune Balanin voit ses efforts récompensés après avoir franchi, une à une, toutes les étapes menant à la ceinture noire.

Car obtenir ce grade ne se résume pas à une simple réussite sportive. L’examen est particulièrement exigeant. Il demande de maîtriser les techniques du judo, de présenter un kata, d’obtenir cent points lors des compétitions grâce à des victoires en combat, tout en démontrant un engagement sans faille et un profond respect des valeurs de la discipline.

« Il faut persévérer malgré les échecs et les difficultés rencontrées », explique Baptiste. « J’ai passé tous mes grades un par un sans jamais abandonner. Cette ceinture représente énormément de travail, de courage et de persévérance».



Même si la Fédération française de judo fixe à 15 ans l’âge officiel pour porter la ceinture noire, Baptiste avait validé l’ensemble des épreuves plus tôt cette année. Il est donc officiellement devenu ceinture noire à son quinzième anniversaire, conformément au règlement fédéral.

Pour son professeur, Thierry Geslin, 6e dan et diplômé d’État, cette réussite est loin d’être le fruit du hasard.

« Baptiste a suivi toute sa formation technique au club depuis l’âge de cinq ans. Très assidu et toujours sérieux à l’entraînement, il incarne parfaitement l’image d’un jeune Balanin motivé et déterminé à tracer sa voie dans le judo».

Le technicien souligne également que cette distinction ne constitue pas un aboutissement, mais bien le commencement d’un nouveau parcours.

« L’obtention de la ceinture noire marque le début d’un long chemin dans sa vie de judoka. »

Un message que Baptiste fait entièrement sien. « Mon professeur me répète souvent que lorsqu’on devient ceinture noire, on commence seulement à comprendre le judo et à le voir sous une nouvelle perspective. Cette ceinture n’est donc pas une fin, mais un nouveau départ».

Le jeune licencié nourrit désormais l’ambition de poursuivre sa progression, de préparer les grades supérieurs et, surtout, de transmettre un jour sa passion aux plus jeunes.

« Je veux continuer à apprendre le judo, progresser et transmettre à mon tour les magnifiques valeurs de ce sport afin de donner envie aux plus jeunes de tomber amoureux du judo comme moi».



Au-delà des performances sportives, le judo est en effet reconnu pour ses nombreuses vertus éducatives. Cette discipline développe la confiance en soi, la maîtrise de ses émotions, le respect des autres, la discipline, le courage, l’humilité et l’entraide. Des principes qui s’inscrivent dans le célèbre code moral du judo et qui accompagnent les pratiquants bien au-delà des tatamis.



Pour le Judo Club di u Munticellu, cette nouvelle ceinture noire représente une véritable source de fierté. « C’est une grande satisfaction pour tout le club et cela va dynamiser l’ensemble du groupe, » souligne Thierry Geslin. Une dynamique d’autant plus encourageante que cinq autres jeunes cadets préparent actuellement leur examen.



La présidente Armelle Salin, les professeurs ainsi que l’ensemble des judokas du club ont chaleureusement félicité Baptiste pour cette réussite, symbole de l’engagement, de la persévérance et de l’esprit du judo qui anime le club de L’Île-Rousse depuis de nombreuses années.