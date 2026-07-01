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Accident sur le cordon lagunaire de la Marana : trois blessés


le Dimanche 5 Juillet 2026 à 13:58

Un accident de la circulation impliquant deux véhicules légers s'est produit ce dimanche matin sur le cordon lagunaire de la Marna



Accident sur le cordon lagunaire de la Marana : trois blessés
Le choc a fait trois victimes. Prises en charge par les secours, elles ont été évacuées vers le centre hospitalier de Bastia en urgence relative.
Un important dispositif de secours a été engagé sur les lieux. Trois ambulances, un véhicule de désincarcération, un chef de groupe des sapeurs-pompiers ainsi qu'un véhicule du SAMU ont été mobilisés pour cette intervention.
Les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées.

 





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