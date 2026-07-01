Sur le port d’Ajaccio, Michel Serreri tresse l’héritage des pêcheurs corses

Une culture que Michel Serreri s’efforce de faire vivre au quotidien. À travers i Pescadori Aiaccini, il multiplie les occasions de faire découvrir le tressage traditionnel et la vannerie au grand public. Les festivités de la Sainte Érasme, organisées chaque année sur le port Tino Rossi, ont d’ailleurs cette année encore accordé une place particulière à ce savoir-faire ancestral. Installé devant ses ouvrages, le président de l’association a profité de cette occasion pour expliquer avec patience les secrets de fabrication des nasses aux passants qui ont été nombreux à s'arrêter quelques instants pour observer son travail, poser des questions ou immortaliser ses créations en photo. Car derrière une nasse se cache tout un monde de connaissances. « Il existe quatre sortes de nasses. D’abord il y a la nasse en jonc, très grande, qui fait à peu près deux mètres de haut et qui est faite pour pêcher les dorades grises. Ensuite, il y a le nassone qui est une nasse à langoustes avec deux entrées. Puis le girelier, pour les girelles. Et enfin on a la nasse à murènes, avec laquelle on pêchait des murènes pour les mettre dans les nasses à langoustes. Il y a 60 ans en arrière, tous les pêcheurs ne travaillaient qu’avec cela », détaille-t-il.



De la pêche à l’objet de décoration



Pour les confectionner, Michel Serreri travaille différentes essences. Les rejets d’olivier, le myrte ou encore le jonc sont soigneusement sélectionnés en fonction de leur destination future. Le choix du matériau n’est d’ailleurs qu’une partie du travail. La période de récolte est tout aussi importante. « Que ce soit le myrte, l’olivier, tout se coupe à la lune montante », indique Michel Serreri. Une somme de gestes et de connaissances qui impressionne souvent les visiteurs. « Quand on me dit que je suis un artiste, je réponds qu’il y avait donc beaucoup d’artistes il y a 60 ans en arrière sur le port d’Ajaccio », plaisante-t-il. Derrière l’humour, il rappelle surtout le caractère autrefois ordinaire de cette pratique. « Nos ancêtres ont vécu avec cette culture. C’est avec des nasses qu’ils allaient prendre le poisson et gagnaient leur vie. Maintenant, on a des filets en coton ou en nylon. Mais cette manière de faire était beaucoup plus écologique », regrette-t-il. Si un retour à ces techniques de pêche traditionnelles semble aujourd’hui bien difficile à envisager en raison des réglementations et de l’évolution du métier, la vannerie trouve désormais d’autres débouchés. Les nasses sont détournées en objets décoratifs tels de que des paniers, luminaires ou autres pièces d’ornement de plus en plus recherchés. Une manière, somme toute, de permettre à cet artisanat de continuer à exister sous d’autres formes.

