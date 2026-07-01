Les Restos du Cœur de Haute-Corse lancent leur « Opération Caddies » du 6 au 12 juillet

L'association accompagne aujourd'hui près de 700 familles, soit environ 1 600 personnes bénéficiaires dans le département. Et la tendance est à la hausse. "Depuis 2023, avec la première inflation, la précarité augmente et elle continue d'augmenter", indique la présidente de l'association. Une pression qui pèse directement sur les capacités de l'association : les dons en nature stagnent, voire reculent légèrement à l'échelle nationale, tandis que le nombre de bénéficiaires, lui, grossit. "On est obligé d'acheter maintenant de la marchandise, ce qui est complètement difficile pour nous", reconnaît Alexandre Santerian, référent départemental Communication. "Avant, on nous donnait un peu plus, on achetait un peu moins."
Un circuit court, de Corse pour la Corse
C'est précisément là que l'Opération Caddies prend tout son sens. Les produits collectés en caisse seront redistribués directement aux bénéficiaires des centres de Haute-Corse. "Les gens donnent de la nourriture qui va être redistribuée sur les centres qui sont en Haute-Corse," souligne Alexandre Santerian. "Ce sont des gens qui sont en Corse et qui vont donner pour les bénéficiaires qui sont en Corse." Un circuit court et transparent, pensé aussi pour rassurer les donateurs hésitants.
L'opération a été programmée en juillet précisément parce que c'est une période creuse pour les collectes, alors que la plupart des centres restent ouverts. En mars dernier, une édition similaire avait permis de récolter environ vingt tonnes de produits. L'objectif cette fois est d'atteindre la moitié de ce chiffre, soit une dizaine de tonnes.
Les magasins participants
La collecte se tient dans dix-neuf enseignes du département. À Bastia : Leclerc Grand Bastia, Leclerc Fango, Auchan Furiani Rocade, Auchan Toga, Super U Express Paoli et Carrefour Contact Route Royale à Lupinu. Hors Bastia: U Express à Vescovato, Leclerc à Folelli, Leclerc San Giuliano à Alistro, Leclerc et SPAR à Ghisonaccia, Leclerc à Aléria, Auchan et Supermarché Utile à Prunelli di Fiumorbu, et Supermarché Utile à Ventiseri.
Les produits les plus recherchés sont les conserves, les pâtes, le riz, l'huile, les produits pour bébés et les articles d'hygiène.
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