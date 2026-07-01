Les pompiers de Haute-Corse en renfort dans le Sud de la France face aux incendies

Le dispositif mobilisé, proposé par le directeur du SIS 2B, avec l'accord de la préfète de la Haute-Corse, devait quitter le port de l'Île-Rousse ce dimanche à 18 heures après regroupement à Ponte-Leccia, comprend 17 sapeurs-pompiers, quatre camions-citernes de grande capacité, d'une contenance de 11 000 et 13 000 litres, ainsi que trois véhicules légers tout-terrain. Les personnels devraient être opérationnels dès demain, lundi, aux côtés des effectifs déjà engagés sur les différents fronts des incendies.





Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre de la solidarité nationale entre services d'incendie et de secours. Elle est rendue possible notamment grâce au pacte capacitaire, un dispositif financé de manière avantageuse par l'État qui permet de renforcer les moyens opérationnels des SIS.





Dans un communiqué, le SIS 2B souligne sa fierté de pouvoir, à son tour, venir en appui des départements confrontés à des feux d'une extrême violence. Le président du conseil d'administration du SIS 2B, Hyacinthe Vanni, ainsi que l'ensemble des élus du CASIS, ont, également, adressé leurs encouragements aux 17 personnels engagés.

« Nous savons pouvoir compter sur leur professionnalisme et leur expérience pour faire face à ce type de sinistre », souligne le président, en adressant ses vœux de réussite et de prudence aux équipes.

Un message de soutien est également adressé à l'ensemble du détachement : « C'est toute la Corse qui vous soutient dans cette mission de lutte contre les feux. Fate attenti a voi, seremu tutti a fianca a voi. »

