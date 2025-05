A Bonifacio, le projet d’étendre le port de plaisance dans l’anse de la Catena refait surface

« Je rêve de voir les gens descendre de la haute-ville, courir sur la passerelle et piquer une tête à Catena. » La passerelle dont rêve le maire de Bonifacio serait longue de 800 mètres, pour 2,40 m de large. Posée sur pieux, sur une structure béton avec banc filant en bois, elle permettrait de se promener d’un côté à l’autre de l’anse, en passant par l’arrière de la plage de Catena. On y accéderait à partir du quai nord, après la maison des pêcheurs.



Mais au-delà de sa vocation de promenade (et de baignade), le projet propose d’abord une extension du port de Bonifacio : 70 anneaux y seraient implantés le long de deux pontons d’amarrage, qui s’ajouteraient aux 350 anneaux de plaisance déjà existants. En saison, Bonifacio est pris d’assaut par les plaisanciers, confirme le directeur du port Michel Mallaroni : « Du 15 juillet jusqu’au 25 août, on refuse du monde. » Depuis une dizaine d’années, les bateaux de moins de 15 mètres sont autorisés à mouiller dans l’anse de la Catena, moyennant un tarif à la nuit : « L’été, elle est pleine depuis longtemps, de bateaux qui paient une misère, qui polluent et qui prennent des risques sur tout », plaide Jean-Charles Orsucci en séance, dans l’idée de faire comprendre qu’un tel projet résoudrait l’occupation anarchique dans l'anse et réduirait l’impact en matière de pollution.