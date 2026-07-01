Porto-Vecchio - Le club de judo reçoit le label Argent de la Fédération Française

Le judo porto-vecchiais a su donc briller à l'échelle nationale et internationale grâce à un travail patient de l'équipe d'encadrement dirigée par l'incontournable Gilles Seydoux qui a fêté récemment ses quarante années de présence sur le tatamis porto-vecchiais. Et de manière on ne peut plus logique, le club vient de recevoir le label Argent de la Fédération Française. Cette distinction témoigne de l’excellence atteinte par le club dans les domaines touchant à la discipline à savoir le développement, l’offre de pratiques, les résultats, ainsi que la qualité de l’enseignement et de la formation. Cette distinction valable sur les deux saisons à venir souligne dans le même temps, le dynamisme du club, l’engagement des bénévoles, de l'encadrement et des éducateurs ainsi que la place du judo porto-vecchiais dans le paysage fédéral.
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