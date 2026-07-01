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A màghjina - L'ultimu fiatu di luce nantu à u Fium'Orbu


le Jeudi 16 Juillet 2026 à 07:34

À mesure que le soleil s'efface, les montagnes du Fium'Orbu se dessinent en une succession de plans où les bleus des reliefs répondent aux ors et aux rouges de l'horizon. Quelques minutes seulement, mais une palette que seule la nature sait composer avec une telle justesse.
Si, comme Géraldine Guerinot, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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