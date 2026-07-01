A màghjina - L'ultimu fiatu di luce nantu à u Fium'Orbu
À mesure que le soleil s'efface, les montagnes du Fium'Orbu se dessinent en une succession de plans où les bleus des reliefs répondent aux ors et aux rouges de l'horizon. Quelques minutes seulement, mais une palette que seule la nature sait composer avec une telle justesse.
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