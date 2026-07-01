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À L'Île-Rousse, les frères Vincensini font dialoguer les mots et les couleurs


La rédaction le Vendredi 10 Juillet 2026 à 08:51

L'un peint la Corse. L'autre l'écrit. Ce week-end à L'Île-Rousse, Christian et Jean-Claude Vincensini se sont retrouvés chacun dans leur univers artistique, offrant au public une double rencontre placée sous le signe de la mémoire et de l'attachement à leur île.



À L'Île-Rousse, les frères Vincensini font dialoguer les mots et les couleurs
Au spaziu Pasquale Paoli, Christian Vincensini présentait ses toiles consacrées aux villages corses, aux façades baignées de lumière et aux paysages qui composent l'identité de l'île. Ancien dessinateur en architecture devenu peintre autodidacte, il fait de chaque tableau une invitation à parcourir une Corse intemporelle.
À quelques pas de là, son frère Jean-Claude dédicaçait ses ouvrages. Poète et écrivain, il venait notamment à la rencontre de ses lecteurs autour de son dernier livre, Mémoire des pierres, un recueil où les souvenirs d'enfance, les personnages d'autrefois et les paysages de Castagniccia deviennent les gardiens d'une mémoire collective.


Deux parcours différents, mais une même source d'inspiration : la Corse
Chez Christian, la lumière s'exprime sur la toile. Chez Jean-Claude, elle passe par les mots. Tous deux racontent une île de traditions, de villages, de pierres anciennes et de rencontres qui résistent au temps.
Le hasard du calendrier a ainsi offert aux visiteurs une belle image de la création insulaire. Les amateurs d'art pouvaient admirer les paysages peints par Christian Vincensini avant de poursuivre leur promenade littéraire auprès de Jean-Claude, dont les ouvrages mêlent poésie, récits et émotion.
Une même famille, deux sensibilités, mais une même volonté de transmettre. L'un avec le pinceau, l'autre avec la plume. Ensemble, les frères Vincensini rappellent que le patrimoine corse se raconte autant avec les couleurs qu'avec les mots.






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