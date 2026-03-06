À 8 ans, un petit Québecois pulvérise le record du GR20 pour un enfant

Même une fois la décision prise, le père reste prudent. Treize jours sont prévus pour traverser le GR20 et du matériel de bivouac est emporté « au cas où ». « Si Jake avait voulu arrêter, on serait simplement redescendus et allés profiter de la plage. Pour moi, le vrai cadeau, c’était de passer ce temps-là ensemble », confie Gabriel Rancourt. Car derrière cette aventure hors norme se cache aussi une revanche sur la vie. À sa naissance, Jake souffrait d’une laryngomalacie, une malformation du larynx qui lui causait d’importantes difficultés à respirer et à avaler. Une enfance marquée par les rendez-vous médicaux, mais aussi par de nombreuses peurs. « Il avait peur des hauteurs, des animaux, des nouveautés, des inconnus… », se souvient son papa.



Une complicité hors normes



Le père et le fils s’envolent finalement pour la Corse sans vraiment savoir jusqu’où l’aventure les mènera. Une seule certitude : hors de question de mettre Jake en danger. Ce dernier ne pense alors même pas à battre un record. Ou presque. « Il disait qu’il voulait le faire en onze jours juste pour battre le petit Gabriel », s’amuse son papa. Les premiers kilomètres dissipent pourtant rapidement les inquiétudes. « Quand on a terminé la première journée, Jake m’a dit que c’était plus facile qu’il ne l’imaginait », glisse son père. Alors, voyant que son garçon s’accommode bien à l’effort et à l’altitude, il décide de doubler les prochaines étapes. « Or les deux étapes suivantes ne sont vraiment pas faciles », souligne Gabriel. « Pourtant, ça a été mes préférées »,coupe immédiatement Jake avec enthousiasme. Le petit garçon garde notamment un souvenir émerveillé de la montée vers Asco. Les passages escarpés, les chaînes auxquelles il faut s’accrocher, les portions presque verticales… tout ce qui effraie habituellement les randonneurs semble au contraire le stimuler. « Plus c’était technique, plus Jake aimait ça », plaisante son père. « Les moments où il fallait juste marcher sur du plat, il trouvait ça ennuyant. Nous avons l’habitude de faire de l’escalade, et c’est dans les moments où par exemple où on devait s’accrocher à des chaines qu’il était plus rapide que les adultes ».



Dans les montagnes, le duo, bientôt rejoint par Martin Barrel, un ami français de la famille qui connaissait déjà très bien le parcours pour l’avoir effectué avec Gabriel en 2018, attire rapidement l’attention. Beaucoup de randonneurs aperçoivent ce petit garçon joyeux, un sac coloré sur le dos où son petit « toutou » se balance joyeusement, chantant à tue-tête tout au long de la journée et affichant une belle complicité avec son papa. « Les gens nous voyaient arriver en train de chanter des chansons, de raconter des histoires ou de parler de jeux vidéo », s’amuse le père de famille. Au point que très vite, ils attirent la sympathie des marcheurs croisés sur le parcours. Certains les prennent en photo, d’autres les encouragent à chaque refuge. « Les gens ont compris qu’on n’était pas là uniquement pour battre un record », raconte Gabriel, « Ce qu’ils voyaient surtout, c’était un père et son fils heureux d’être ensemble ». Et même lorsque les étapes deviennent plus longues et plus difficiles, cette complicité ne faiblit jamais. Au contraire. Malgré le rythme soutenu, père et fils prennent d’ailleurs le temps de profiter pleinement des paysages et de ces moments hors du temps. Gabriel se souvient en particulier d’une soirée passée à la bergerie de Ballone. « On a eu le temps de se détendre près de la rivière, de faire des ricochets et de mettre les pieds dans l’eau au coucher du soleil », raconte-t-il. « C’était comme dans un film ».