La Corse placée en vigilance orange « Canicule » à partir de mardi midi

Face à cette situation, la préfète de Haute-Corse et le préfet de Corse appellent la population à faire preuve de la plus grande vigilance, en particulier à l'égard des personnes les plus fragiles. Les personnes âgées, celles souffrant de maladies chroniques, les personnes suivant un traitement médicamenteux régulier ainsi que les personnes isolées sont les plus exposées aux risques liés à la chaleur.Les autorités rappellent plusieurs gestes essentiels pour limiter les effets de la canicule : maintenir son logement au frais en fermant les volets durant la journée et en aérant la nuit lorsque les températures le permettent, boire de l'eau régulièrement, se rafraîchir plusieurs fois par jour en mouillant notamment le visage et les avant-bras, privilégier les lieux climatisés ou frais lorsque cela est possible, éviter les sorties et les activités physiques entre 11 heures et 21 heures, et prendre régulièrement des nouvelles de ses proches.Les préfectures insistent également sur le risque élevé d'incendie. Toute activité susceptible de provoquer un départ de feu doit être évitée. Elle rappelle qu'un arrêté préfectoral interdisant l'emploi du feu est en vigueur depuis le 15 juin afin de limiter les risques d'incendie dans un contexte de sécheresse et de conditions météorologiques favorables à une propagation rapide des flammes.Les habitants sont invités à suivre l'évolution de la situation météorologique sur le site de Météo-France et à consulter les recommandations diffusées par la préfecture de la Haute-Corse, l'Agence régionale de santé de Corse et le ministère chargé de la Santé.