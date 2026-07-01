Incendies en Haute-Corse : un important dispositif maintenu et renforcé ce samedi

L'incendie d'Albertacce a parcouru environ 290 hectares de végétation. Malgré l'action des secours, plusieurs foyers restent actifs. De nombreux troncs continuent de se consumer et des poches de végétation alimentent encore d'importants dégagements de fumée.

Le feu est contenu au sud du chemin de Prugnoli et a atteint vendredi après-midi la ligne de crête au niveau de la piste DFCI.

Les opérations restent particulièrement difficiles en raison de la présence de nombreux points chauds dans des secteurs escarpés et difficilement accessibles. Des équipes de sapeurs-pompiers ont été engagées toute la nuit afin de surveiller l'évolution de l'incendie et de traiter les éventuelles reprises.

Dès ce samedi matin, un dispositif renforcé devait être déployé avec près de 150 personnels au sol, soutenus par deux avions Canadair, qui interviendront dès que les conditions opérationnelles le permettront.



Dans la vallée de la Restonica, l'incendie a parcouru environ 65 hectares de végétation.

La situation est actuellement considérée comme stabilisée, mais les autorités restent vigilantes face au risque de réactivation. Une reconnaissance devait être menée dès samedi matin afin d'évaluer précisément l'état du terrain et d'intervenir rapidement en cas de reprise du feu.



Le SDIS de l'Hérault en renfort

Pour renforcer le dispositif, une colonne de 60 sapeurs-pompiers du SDIS de l'Hérault devait rejoindre la Haute-Corse samedi pour être affectés au secteur d'Albertacce.

Les services de secours redoutent en effet des conditions météorologiques moins favorables, avec des rafales de vent pouvant atteindre 40 km/h, susceptibles de compliquer les opérations et de favoriser la propagation des foyers résiduels.

