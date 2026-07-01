Risque incendie : les massifs du Fango, de Bonifato, l'ouest de l'Agriate,Bavella et d'Illarata-Taglio Rosso fermés samedi

Face à un risque « incendie feu de forêt » évalué comme très sévère sur la zone Feux de Forêt 217 « Balagne », la circulation des personnes et des véhicules sur les pistes et voies non revêtues du massif du Fango, de la forêt de Bonifato et de la partie ouest du territoire de l'Agriate est interdite du samedi 18 juillet à 0 h 01 jusqu'à 23 h 59.
Les autorités appellent la population à respecter strictement cette fermeture et à adopter les bons comportements pour limiter tout risque de départ de feu. Il est notamment demandé de ne pas utiliser le feu, de ne pas circuler hors des chemins autorisés, de limiter les déplacements dans les massifs qui restent accessibles, de ne pas faire de barbecue en forêt, de camper uniquement dans les espaces autorisés et de ne pas fumer en zone boisée ou à proximité.
L'ensemble des moyens de prévention et de lutte contre les incendies est mobilisé, avec l'appui de renforts nationaux. En cas de départ de feu, les témoins sont invités à alerter immédiatement les secours en composant le 18 ou le 112. Les autorités demandent également de signaler tout comportement suspect aux forces de l'ordre. Des contrôles routiers, pouvant inclure l'ouverture et la fouille des coffres sur réquisition du procureur de la République, pourront être réalisés dans le cadre du dispositif de prévention des incendies.
Les autorités appellent la population à respecter strictement cette fermeture et à adopter les bons comportements pour limiter tout risque de départ de feu. Il est notamment demandé de ne pas utiliser le feu, de ne pas circuler hors des chemins autorisés, de limiter les déplacements dans les massifs qui restent accessibles, de ne pas faire de barbecue en forêt, de camper uniquement dans les espaces autorisés et de ne pas fumer en zone boisée ou à proximité.
L'ensemble des moyens de prévention et de lutte contre les incendies est mobilisé, avec l'appui de renforts nationaux. En cas de départ de feu, les témoins sont invités à alerter immédiatement les secours en composant le 18 ou le 112. Les autorités demandent également de signaler tout comportement suspect aux forces de l'ordre. Des contrôles routiers, pouvant inclure l'ouverture et la fouille des coffres sur réquisition du procureur de la République, pourront être réalisés dans le cadre du dispositif de prévention des incendies.
Corse-du-Sud : accès interdit aux massifs de Bavella et d'Illarata-Taglio Rosso
Les autorités renforcent, également, les restrictions d'accès aux espaces naturels en Corse-du-Sud face à un risque d'incendie jugé sévère à très sévère. Un arrêté préfectoral interdit jusqu'à nouvel ordre l'accès à deux massifs forestiers, tandis que l'ensemble des autres massifs du département est fortement déconseillé au public.
Cette décision intervient en raison de la combinaison de plusieurs facteurs aggravants : des conditions météorologiques défavorables, une sécheresse avancée de la végétation, un niveau de danger incendie classé de sévère à très sévère et une forte fréquentation des espaces forestiers.
Les massifs concernés par une interdiction totale sont : le massif de Bavella, sur la commune de Quenza et le massif d'Illarata - Taglio Rosso, sur la commune de Zonza.
Dans ces secteurs, sont interdits la circulation et le stationnement de tout véhicule, la présence de personnes ainsi que toute circulation, y compris à pied.
Le sentier de grande randonnée GR20 est également coupé dans la zone concernée.
Routes et pistes fermées Pour le massif de Bavella, la RD 268 est fermée entre le PK 28+742, après le hameau de Bavella, et le PK 10+089, au pont du Calzatoju. Une déviation est mise en place par la RT 10 entre Solenzara et Porto-Vecchio, puis par la RD 368 entre Porto-Vecchio et Zonza.
Concernant le massif d'Illarata - Taglio Rosso, les pistes forestières sont fermées depuis la RD 168A, la RD 368 et le village de Conca.
Les autorités précisent que ces mesures restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Elles ont pour objectif de protéger la population et de préserver les moyens de lutte contre les incendies, particulièrement sollicités depuis le début de la saison estivale.
Les randonneurs et les amateurs d'activités de pleine nature sont invités à se renseigner auprès du Parc naturel régional de Corse avant tout déplacement.
Cette décision intervient en raison de la combinaison de plusieurs facteurs aggravants : des conditions météorologiques défavorables, une sécheresse avancée de la végétation, un niveau de danger incendie classé de sévère à très sévère et une forte fréquentation des espaces forestiers.
Les massifs concernés par une interdiction totale sont : le massif de Bavella, sur la commune de Quenza et le massif d'Illarata - Taglio Rosso, sur la commune de Zonza.
Dans ces secteurs, sont interdits la circulation et le stationnement de tout véhicule, la présence de personnes ainsi que toute circulation, y compris à pied.
Le sentier de grande randonnée GR20 est également coupé dans la zone concernée.
Routes et pistes fermées Pour le massif de Bavella, la RD 268 est fermée entre le PK 28+742, après le hameau de Bavella, et le PK 10+089, au pont du Calzatoju. Une déviation est mise en place par la RT 10 entre Solenzara et Porto-Vecchio, puis par la RD 368 entre Porto-Vecchio et Zonza.
Concernant le massif d'Illarata - Taglio Rosso, les pistes forestières sont fermées depuis la RD 168A, la RD 368 et le village de Conca.
Les autorités précisent que ces mesures restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Elles ont pour objectif de protéger la population et de préserver les moyens de lutte contre les incendies, particulièrement sollicités depuis le début de la saison estivale.
Les randonneurs et les amateurs d'activités de pleine nature sont invités à se renseigner auprès du Parc naturel régional de Corse avant tout déplacement.
-
Deux filles mineures mises en examen après la mort d'un homme dans le centre d'Ajaccio
-
GFCA Volley : Frédéric Ferrandez rempile pour un an et veut rebâtir le club avant de rêver à un retour en Ligue A
-
Deux sœurs de 9 et 10 ans bouclent le GR20 en un temps record : « On était fières de nous »
-
Ajaccio - Après vingt-sept mois de travaux, le parking du Diamant rouvre ce samedi matin
-
Incendies : la lutte se poursuit à Albertacce et Corte-Restonica