Risque incendie : les massifs du Fango, de Bonifato, l'ouest de l'Agriate,Bavella et d'Illarata-Taglio Rosso fermés samedi

Les autorités renforcent, également, les restrictions d'accès aux espaces naturels en Corse-du-Sud face à un risque d'incendie jugé sévère à très sévère. Un arrêté préfectoral interdit jusqu'à nouvel ordre l'accès à deux massifs forestiers, tandis que l'ensemble des autres massifs du département est fortement déconseillé au public.

Cette décision intervient en raison de la combinaison de plusieurs facteurs aggravants : des conditions météorologiques défavorables, une sécheresse avancée de la végétation, un niveau de danger incendie classé de sévère à très sévère et une forte fréquentation des espaces forestiers.

Les massifs concernés par une interdiction totale sont : le massif de Bavella, sur la commune de Quenza et le massif d'Illarata - Taglio Rosso, sur la commune de Zonza.

Dans ces secteurs, sont interdits la circulation et le stationnement de tout véhicule, la présence de personnes ainsi que toute circulation, y compris à pied.

Le sentier de grande randonnée GR20 est également coupé dans la zone concernée.

Routes et pistes fermées Pour le massif de Bavella, la RD 268 est fermée entre le PK 28+742, après le hameau de Bavella, et le PK 10+089, au pont du Calzatoju. Une déviation est mise en place par la RT 10 entre Solenzara et Porto-Vecchio, puis par la RD 368 entre Porto-Vecchio et Zonza.

Concernant le massif d'Illarata - Taglio Rosso, les pistes forestières sont fermées depuis la RD 168A, la RD 368 et le village de Conca.

Les autorités précisent que ces mesures restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Elles ont pour objectif de protéger la population et de préserver les moyens de lutte contre les incendies, particulièrement sollicités depuis le début de la saison estivale.

Les randonneurs et les amateurs d'activités de pleine nature sont invités à se renseigner auprès du Parc naturel régional de Corse avant tout déplacement.