GFCA Volley : Frédéric Ferrandez rempile pour un an et veut rebâtir le club avant de rêver à un retour en Ligue A

Il aura fallu près d'un mois de réflexion pour que Frédéric Ferrandez tranche. Très marqué par la relégation du GFCA Volley en Ligue B, l'entraîneur ajaccien avait sérieusement envisagé de tourner la page. Finalement, celui qui dirige l'équipe première depuis 2006 a décidé de prolonger son aventure d'une saison supplémentaire, avec la volonté de participer à la reconstruction d'un club fragilisé par les difficultés financières et sportives traversées ces derniers mois. Au lendemain de la descente, le technicien ne cachait pourtant pas son profond découragement. « Je ne me voyais pas repartir. J'avais énormément de questionnements et je pensais que c'était peut-être le moment de m'arrêter », confie-t-il. Une réflexion qu'il mûrissait depuis quelque temps déjà, renforcée par une saison éprouvante sur tous les plans.





Mais son attachement au Gazélec a finalement pris le dessus. « Ça reste une passion, ça reste mon club. Je ne veux pas l'abandonner dans cette situation. » Surtout, la forte volonté exprimée par les dirigeants, le staff et son entourage de le voir poursuivre l'aventure a pesé dans sa décision. « J'ai senti que ce n'était pas le moment de lâcher. Tout le monde souhaitait que je reste. Alors j'ai coupé pendant un mois, sans parler volley, pour prendre la bonne décision. »





Une relégation toujours difficile à accepter



Plusieurs semaines après la fin de la saison, Frédéric Ferrandez admet avoir encore du mal à digérer cette relégation, qu'il juge profondément injuste sur le plan sportif. Le GFCA avait pourtant assuré son maintien sur le terrain malgré une saison jalonnée d'obstacles : retrait de trois points, départ contraint de certains joueurs, effectif diminué et pression permanente liée aux difficultés budgétaires du club. « Sportivement, on s'est maintenus. Malgré toutes les sanctions, malgré les difficultés, on a réussi à rester en Ligue A. C'était un énorme exploit. »





Pour le technicien, cette saison aura surtout laissé des traces psychologiques. « Mentalement, c'était très difficile. Chaque semaine, il fallait trouver des solutions, faire progresser plus vite les jeunes, gérer une pression permanente. » Cette expérience doit désormais servir de leçon. « Les dirigeants aussi ont appris. Certains découvraient le haut niveau. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour éviter que cela se reproduise. »

