Ajaccio - Après vingt-sept mois de travaux, le parking du Diamant rouvre ce samedi matin

L'attente touche à sa fin. Fermé depuis plus de deux ans pour permettre son extension et sa modernisation, le parking souterrain du Diamant rouvrira officiellement au public ce samedi 18 juillet à 8 heures. Après l'avis favorable rendu par la commission communale de sécurité et la finalisation des derniers aménagements, les automobilistes pourront à nouveau accéder au principal équipement de stationnement du centre-ville, profondément transformé pour répondre aux besoins d'une ville en pleine mutation. Pour le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, cette réouverture constitue « une étape décisive » dans le vaste chantier engagé autour de la place du Diamant. « Cette réouverture était très attendue. Elle marque le retour d'un équipement essentiel pour faciliter l'accès au cœur d'Ajaccio et soutenir son activité », souligne l'édile, qui dit mesurer « la patience des Ajacciens, des commerçants et de tous ceux qui font vivre ce secteur ».





Au-delà de la remise en service d'un parking, la municipalité y voit l'aboutissement d'une première phase d'un projet urbain beaucoup plus ambitieux. « Nous avons tenu le cap sur un projet essentiel : développer l'offre de stationnement, mieux organiser les déplacements et poursuivre la transformation du Diamant », insiste Stéphane Sbraggia.





Une capacité portée à 840 places



Le nouvel ouvrage affiche des dimensions largement revues à la hausse. Grâce à une extension réalisée sous les avenues de Paris et Eugène-Macchini, le parking gagne 205 places supplémentaires et passera de 635 à 840 emplacements. Dès cette première phase d'ouverture, 780 places seront accessibles aux usagers, les dernières étant mises en service dans un second temps. Cette augmentation significative de la capacité répond à un objectif affiché par la Ville : améliorer l'accès au centre-ville pour les habitants, les salariés, les visiteurs et les commerçants, tout en accompagnant le développement économique du cœur d'Ajaccio. Les vingt-sept mois de travaux n'ont pas seulement permis d'agrandir l'ouvrage. Le parking a également été entièrement modernisé afin d'améliorer la sécurité, le confort et la fluidité de circulation.





La circulation intérieure est désormais organisée en sens unique afin de limiter les croisements de véhicules. Une nouvelle signalétique facilite le repérage des niveaux, des sorties et des accès, tandis qu'un système intelligent de guidage indique en temps réel les places disponibles grâce à des capteurs lumineux installés dans les allées. Les cheminements piétons ont également été redessinés afin d'améliorer la sécurité des déplacements.





Un parking entièrement repensé



Les équipements techniques ont eux aussi été renouvelés. Les entrées et sorties disposent désormais de lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation pour fluidifier le passage des abonnés et des automobilistes ayant déjà réglé leur stationnement. Les bornes d'accès, les interphones reliés au poste de sécurité ainsi que les portes sectionnelles ont été remplacés afin de garantir un fonctionnement plus performant lors des périodes de forte affluence.





L'accessibilité a également été renforcée avec deux ascenseurs immédiatement opérationnels et un troisième qui sera prochainement mis en service. Celui-ci jouera également le rôle d'ascenseur urbain entre la place du Diamant et le boulevard Pascal-Rossini. Dix-huit places sont réservées aux personnes à mobilité réduite et quatre-vingts emplacements seront progressivement équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques. L'ouvrage bénéficie également d'un éclairage à détection de présence, d'un système automatique de lutte contre l'incendie, d'un bloc sanitaire accessible aux usagers et de locaux entièrement modernisés pour les équipes d'exploitation.





Une circulation repensée autour du Diamant



La réouverture du parking s'accompagne également d'une nouvelle organisation de la circulation. L'accès historique par l'avenue Eugène-Macchini est conservé mais modernisé, tandis qu'un second accès est créé avenue de Paris afin de mieux répartir les flux de véhicules et de limiter les points de congestion.





Cette évolution intervient quelques jours après la mise en service du nouveau plan de circulation autour de la place du Diamant. Les avenues de Paris, Ramaroni et Eugène-Macchini, ainsi que le boulevard Pascal-Rossini, fonctionnent désormais en sens unique selon un schéma comparable à celui d'un grand giratoire, destiné à fluidifier les déplacements autour du principal carrefour du centre-ville.





Pour la municipalité, la réouverture du parking ne constitue qu'une étape du vaste chantier engagé au cœur d'Ajaccio. La transformation de la place du Diamant se poursuivra dans les prochains mois avec l'aménagement progressif des espaces publics. L'extension du parking doit permettre de réorganiser les usages en surface, avec davantage de stationnements dédiés aux deux-roues, des zones de livraison mieux identifiées ainsi qu'une nouvelle station de taxis sur une partie de l'avenue de Paris. « Le chantier continue avec l'aménagement de la place. Mais, dès demain, une étape décisive est franchie pour Ajaccio, ses habitants et la vitalité de notre centre-ville », conclut Stéphane Sbraggia.





La réouverture du parking marque ainsi une nouvelle étape dans l'un des plus importants projets d'aménagement urbain entrepris à Ajaccio depuis plusieurs décennies. Si les automobilistes retrouvent enfin leur principal parking du centre-ville, les travaux, eux, se poursuivront en surface jusqu'à la métamorphose complète de la place du Diamant.





