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A màghjina - Nonza, un nidu di petra di pettu à l'infinitu


le Vendredi 17 Juillet 2026 à 07:15

Perché au-dessus de la côte occidentale du Cap Corse, Nonza dévoile, vu du ciel, son lacis de ruelles, ses maisons de schiste et sa tour paoline dominant la Méditerranée. Classé parmi les plus beaux villages de Corse, il offre un panorama spectaculaire où le patrimoine, la montagne et la mer se rejoignent dans un même paysage.
Si, comme Annick Medori, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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