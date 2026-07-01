A màghjina - Nonza, un nidu di petra di pettu à l'infinitu
Perché au-dessus de la côte occidentale du Cap Corse, Nonza dévoile, vu du ciel, son lacis de ruelles, ses maisons de schiste et sa tour paoline dominant la Méditerranée. Classé parmi les plus beaux villages de Corse, il offre un panorama spectaculaire où le patrimoine, la montagne et la mer se rejoignent dans un même paysage.
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