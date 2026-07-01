Pollution de l'air : les particules fines en hausse, la vigilance s'étend à toute la Corse

L'épisode de pollution atmosphérique se poursuit sur l'île. Les concentrations de particules fines augmentent actuellement en Corse-du-Sud et les prévisions annoncent une poursuite de cette dégradation au cours de la journée de vendredi, avec une extension à la Haute-Corse, prévient Qualitair Corse..





Dans plusieurs secteurs, cette pollution est aggravée par les fumées dégagées par les incendies de végétation en cours ainsi que par l'intensification du trafic liée à la fréquentation touristique. Les autorités recommandent donc de suivre attentivement l'évolution de la situation et d'adopter des comportements permettant de limiter les émissions de polluants.





Il est ainsi conseillé de réduire autant que possible l'usage des véhicules à moteur thermique, de privilégier les déplacements à pied, à vélo ou en transports en commun pour les trajets les plus courts, de recourir au covoiturage lorsque cela est possible et de différer certains déplacements en agglomération. Les automobilistes sont également invités à diminuer leur vitesse de 20 km/h hors des zones urbaines.





Les particuliers sont par ailleurs appelés à reporter les travaux utilisant des solvants ou des produits à base de solvants et à éviter les feux d'agrément ainsi que les barbecues, susceptibles de contribuer à la dégradation de la qualité de l'air.





Les recommandations s'adressent également aux professionnels. Les exploitants industriels sont invités à réduire leurs émissions de composés organiques volatils et d'oxydes d'azote tout en s'assurant du bon fonctionnement de leurs dispositifs de dépoussiérage. Dans le secteur maritime, les opérateurs sont appelés à limiter la production d'électricité à quai des navires afin de réduire les émissions atmosphériques.

