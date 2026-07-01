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Trois départs de feu sur la commune d’Appietto, d’importants moyens engagés


La rédaction le Jeudi 16 Juillet 2026 à 16:58

Trois départs de feu se sont déclarés ce jeudi après-midi sur la commune d’Appietto. Vingt sapeurs-pompiers, appuyés par deux Canadair sont actuellement mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes.



Trois départs de feu sur la commune d’Appietto, d’importants moyens engagés
Trois départs de feu se sont déclarés ce jeudi après-midi sur la commune d’Appietto peu après 15 heures, entraînant le déploiement d’importants moyens terrestres et aériens.

Selon le Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud (SIS 2A), les flammes concernent de l’herbe sèche ainsi que du petit et du gros maquis. Les trois foyers, distincts les uns des autres, sont actuellement en cours de traitement.

Au total, 20 sapeurs-pompiers sont engagés sur cette intervention, avec un groupe d’intervention feux de forêt (GIFF) d’Ajaccio, un camion-citerne incendie, trois véhicules légers tout-terrain, un HBE ainsi que deux Canadair en appui dans les airs.

À ce stade, le SIS 2A indique qu’aucune habitation ni aucun enjeu humain ne sont menacés. La superficie parcourue par les flammes n’a, en revanche, pas encore pu être évaluée.

Les opérations sont toujours en cours. Le SIS 2A appelle les usagers à faciliter l’accès des secours afin de ne pas entraver leur intervention.
 




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