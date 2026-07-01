Incendies en Haute-Corse : les foyers d'Albertacce et de Corte sont loin d'être maîtrisés

Dans la région de Corte (SIS 2B)
À Albertacce, l'incendie a désormais parcouru environ 280 hectares. Si l'absence de vent et un taux d'humidité relativement élevé offrent un répit aux équipes engagées, de nombreux foyers actifs subsistent sur l'ensemble du périmètre incendié.
Ces points chauds constituent un risque permanent de reprise, obligeant les secours à maintenir une pression constante. Les opérations combinent des interventions au sol et des largages aériens afin de traiter les secteurs les plus sensibles.
Pour permettre aux équipes d'atteindre les zones encore actives, les forestiers-sapeurs de Haute-Corse (FORSAP 2B) procèdent à l'ouverture de nouvelles pistes. De leur côté, les sapeurs-pompiers du SIS de Haute-Corse, les militaires de la Sécurité civile et les renforts du SDIS des Bouches-du-Rhône mettent en place de longues lignes de tuyaux pour acheminer l'eau au plus près des foyers. Au total, 170 personnes sont mobilisées sur ce chantier.
Sur le secteur de Corte, où la surface parcourue est estimée à 50 hectares, un bilan qui reste à confirmer, la nuit a été marquée par une réactivation des lisières sous l'effet du vent.
Le feu a progressé sur environ cinq hectares supplémentaires, gagnant les versants du Tavignano et de la Restonica, compliquant à nouveau le travail des secours.
Face à cette évolution, les moyens aériens restent indispensables. En complément de l'hélicoptère bombardier d'eau départemental Morane 2B, le Puma HBE lourd est attendu en renfort pour intensifier les largages. Simultanément, des établissements de tuyaux sont déployés sur les deux vallées afin de permettre une attaque directe des foyers par les équipes au sol.
Les autorités maintiennent les mesures de restriction mises en place autour des deux incendies. L'arrêté préfectoral interdisant l'accès et la circulation dans les secteurs concernés, notamment sur la portion du GR20 et dans la forêt communale d'Albertacce, demeure en vigueur.
La préfecture appelle le public à respecter strictement ces interdictions. Au-delà de leur propre sécurité, ces mesures sont essentielles pour permettre aux équipes engagées de poursuivre les opérations dans les meilleures conditions et sans gêne extérieure.
Les randonneurs confinés ont tous été évacués
La situation des 49 personnes qui étaient restées confinées en sécurité au refuge de Tighjettu, à l'écart de la zone de feu, est désormais réglée.
Parmi elles, 43 personnes ont été acheminées vers Asco et Lozzi. Les six autres, reconnues aptes à poursuivre leur itinéraire et qui en avaient fait la demande, ont repris leur progression vers Calacuccia sous l'accompagnement du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Selon les autorités, l'ensemble des personnes concernées est en bon état de santé.
Une lutte qui s'annonce encore longue
Sur les deux incendies, les opérations se déroulent dans des secteurs escarpés, difficilement accessibles et soumis à des conditions de lutte particulièrement éprouvantes. Si la météo est actuellement plus favorable qu'au cours des derniers jours, les nombreux foyers résiduels imposent une surveillance permanente et le maintien d'importants moyens terrestres et aériens pour éviter toute reprise susceptible de relancer les incendies. Les responsables des opérations soulignent que ces chantiers restent d'une extrême complexité et exigent une vigilance constante de l'ensemble des intervenants.
Parmi elles, 43 personnes ont été acheminées vers Asco et Lozzi. Les six autres, reconnues aptes à poursuivre leur itinéraire et qui en avaient fait la demande, ont repris leur progression vers Calacuccia sous l'accompagnement du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Selon les autorités, l'ensemble des personnes concernées est en bon état de santé.
Une lutte qui s'annonce encore longue
Sur les deux incendies, les opérations se déroulent dans des secteurs escarpés, difficilement accessibles et soumis à des conditions de lutte particulièrement éprouvantes. Si la météo est actuellement plus favorable qu'au cours des derniers jours, les nombreux foyers résiduels imposent une surveillance permanente et le maintien d'importants moyens terrestres et aériens pour éviter toute reprise susceptible de relancer les incendies. Les responsables des opérations soulignent que ces chantiers restent d'une extrême complexité et exigent une vigilance constante de l'ensemble des intervenants.
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