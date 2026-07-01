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Un baigneur retrouvé sain et sauf sur la plage de Porto-Pollo


Léana Serve le Jeudi 16 Juillet 2026 à 11:05

Les sauveteurs en mer de la SNSM de Propriano sont intervenus ce mercredi aux alentours de 16h30 sur la plage de Porto-Pollo afin de rechercher un baigneur disparu depuis plus d’une heure. Après quinze minutes de recherche, le baigneur a été retrouvé sain et sauf.



Photo : SNSM Propriano
Photo : SNSM Propriano
Les sauveteurs en mer de la SNSM de Propriano sont intervenus ce mercredi aux alentours de 16h30 sur la plage de Porto-Pollo, après une alerte du CROSS Méditerranée, afin de rechercher un baigneur disparu depuis plus d’une heure. Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage de l’entente intercommunale du Valinco, le chef du dispositif SNSM, le poste de secours SNSM de la plage de Porto-Pollo ainsi qu’une équipe de secours et un véhicule de secours et d’assistance aux victimes des sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Après une quinzaine de minutes, l’équipage du SNS 7-012 est parvenu à localiser le baigneur, qui nageait au large. Pris en charge par les sauveteurs, il a été raccompagné jusqu’à la plage, où il a retrouvé ses proches. Sur leurs réseaux sociaux, la SNSM indique que « cette intervention rappelle l’importance de respecter quelques règles élémentaires avant toute baignade : informer un proche de son itinéraire et de la durée prévue, éviter de s’éloigner seul du rivage, tenir compte de sa condition physique ainsi que de l’état de la mer, et ne jamais surestimer ses capacités ».




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