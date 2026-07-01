Plongée en Corse : après deux drames, les autorités renforcent la prévention et les contrôles

Les consignes de sécurité véhiculées par les autorités pour les plongeurs individuels
(Photo Emre Kocdemir Pexels)
Le retour des accidents mortels de plongée en 2026 incite les autorités à renforcer leur vigilance à l'approche du cœur de la saison estivale.
Dans un communiqué diffusé mercredi 15 juillet, la préfecture maritime de la Méditerranée annonce le déploiement de l'« opération palanquée », un dispositif associant prévention et contrôles sur l'ensemble du littoral corse.
Depuis le mois de mai, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED) en Corse a coordonné huit opérations de secours liées à la plongée. Deux personnes sont décédées ou sont toujours portées disparues. Une situation qui confirme une hausse des accidents de plongée observée depuis plusieurs années sur la façade méditerranéenne, après une amélioration enregistrée en 2025.
Afin de limiter les risques, plusieurs services de l'État ont engagé dès le mois de juin une campagne de sensibilisation. La Direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC), la Direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES), les Services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de Corse ainsi que le CROSS Corse ont rencontré le comité régional de la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM). L'objectif est de diffuser auprès des clubs et des associations les principaux messages de prévention avant le pic de fréquentation estivale.
Parallèlement, plusieurs services de contrôle seront mobilisés tout au long de l'été dans le cadre de la campagne de sécurité des loisirs nautiques et de la plaisance pilotée par le préfet maritime de la Méditerranée. Les gendarmeries maritime et nationale de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, les Douanes, la DMLC ainsi que les SDJES des deux départements participeront à des journées de prévention destinées aux professionnels et aux pratiquants.
Des contrôles ciblés, baptisés « opérations palanquées », seront également organisés pendant toute la saison afin de vérifier le respect de la réglementation et de contribuer à une pratique de la plongée en toute sécurité.
Dans un communiqué diffusé mercredi 15 juillet, la préfecture maritime de la Méditerranée annonce le déploiement de l'« opération palanquée », un dispositif associant prévention et contrôles sur l'ensemble du littoral corse.
Depuis le mois de mai, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED) en Corse a coordonné huit opérations de secours liées à la plongée. Deux personnes sont décédées ou sont toujours portées disparues. Une situation qui confirme une hausse des accidents de plongée observée depuis plusieurs années sur la façade méditerranéenne, après une amélioration enregistrée en 2025.
Afin de limiter les risques, plusieurs services de l'État ont engagé dès le mois de juin une campagne de sensibilisation. La Direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC), la Direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES), les Services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de Corse ainsi que le CROSS Corse ont rencontré le comité régional de la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM). L'objectif est de diffuser auprès des clubs et des associations les principaux messages de prévention avant le pic de fréquentation estivale.
Parallèlement, plusieurs services de contrôle seront mobilisés tout au long de l'été dans le cadre de la campagne de sécurité des loisirs nautiques et de la plaisance pilotée par le préfet maritime de la Méditerranée. Les gendarmeries maritime et nationale de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, les Douanes, la DMLC ainsi que les SDJES des deux départements participeront à des journées de prévention destinées aux professionnels et aux pratiquants.
Des contrôles ciblés, baptisés « opérations palanquées », seront également organisés pendant toute la saison afin de vérifier le respect de la réglementation et de contribuer à une pratique de la plongée en toute sécurité.
Pour que cette pratique reste synonyme de découverte, de plaisir et d'aventure dans nos magnifiques fonds marins méditerranéens, la préfecture maritime de la Méditerranée et la préfecture de Corse recommandent d’adopter ces gestes simples :
Les bonnes pratiques pour les plongeurs
Les bonnes pratiques pour les plongeurs
- Si je suis fatiguée ou malade, je ne plonge pas.
- Si je n’ai pas plongé depuis longtemps, je commence par une plongée à une plus faible profondeur, je plonge en adéquation avec mon niveau.
- Je vérifie mon matériel avant la plongée.
- J’évite de plonger seul et je privilégie la plongée encadrée.
- Je respecte les consignes des moniteurs et je respecte le profil de la plongée.
- Je ne vais pas en altitude dans les heures consécutives à ma plongée.
- Annuler la plongée si les conditions météos et de sécurité ne sont pas être réunies.
- Avoir des moniteurs formés et avec les titres adéquats.
- Respecter les procédures et avoir le matériel requis en état de bon fonctionnement.
- Les bonnes pratiques par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED)
- Je pars sur le site de plongée : je vérifie que la radio du support fonctionne correctement par un appel VHF 16 au CROSS ou sémaphore le plus proche.
- Je précise, dans ce contact radio, le site de plongée, le nombre de plongeurs et la durée. Je n'oublie de rappeler le sémaphore à mon départ.
- En cas de problème, j'ai le réflexe de la radio et je peux composer le 196 sur demande du CROSS.
- Je me présente comme directeur de plongée et je réponds au questionnaire du CROSS en précisant :
- l'identité du plongeur et son état ;
- le site de plongée ;
- la présence de palanquées encore à l'eau.
- J'attends les instructions avant toute action. Si une intervention par hélicoptère est décidée, j'écoute le pilote.
- Les préconisations du SAMU de coordination médicale maritime de Méditerranée (SCMM MED)
- Tout signe inhabituel apparaissant dans les 24 heures qui suivent une plongée est un incident et/ou un accident de plongée jusqu’à preuve du contraire.
- Au moindre doute, ne pas hésiter et appeler le CROSS (196), même si les signes apparaissent lors du retour à terre. Cela permettra d’avoir accès à la filière de prise en charge spécifique des accidents de plongée : CROSS/médecin régulateur du SCMM /médecin hyperbariste territorialement compétent.
- Toute personne qui a un accident de plongée doit être mis au plus tôt sous oxygène, avec un masque à haute concentration à 15 l/mn sans rupture jusqu’à sa prise en charge hospitalière. Il doit également être réhydraté par voie orale, s’il n’a pas de nausées.
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