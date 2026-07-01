Plongée en Corse : après deux drames, les autorités renforcent la prévention et les contrôles

Le retour des accidents mortels de plongée en 2026 incite les autorités à renforcer leur vigilance à l'approche du cœur de la saison estivale.

Dans un communiqué diffusé mercredi 15 juillet, la préfecture maritime de la Méditerranée annonce le déploiement de l'« opération palanquée », un dispositif associant prévention et contrôles sur l'ensemble du littoral corse.





Depuis le mois de mai, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée (CROSS MED) en Corse a coordonné huit opérations de secours liées à la plongée. Deux personnes sont décédées ou sont toujours portées disparues. Une situation qui confirme une hausse des accidents de plongée observée depuis plusieurs années sur la façade méditerranéenne, après une amélioration enregistrée en 2025.





Afin de limiter les risques, plusieurs services de l'État ont engagé dès le mois de juin une campagne de sensibilisation. La Direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC), la Direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES), les Services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de Corse ainsi que le CROSS Corse ont rencontré le comité régional de la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM). L'objectif est de diffuser auprès des clubs et des associations les principaux messages de prévention avant le pic de fréquentation estivale.





Parallèlement, plusieurs services de contrôle seront mobilisés tout au long de l'été dans le cadre de la campagne de sécurité des loisirs nautiques et de la plaisance pilotée par le préfet maritime de la Méditerranée. Les gendarmeries maritime et nationale de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, les Douanes, la DMLC ainsi que les SDJES des deux départements participeront à des journées de prévention destinées aux professionnels et aux pratiquants.

Des contrôles ciblés, baptisés « opérations palanquées », seront également organisés pendant toute la saison afin de vérifier le respect de la réglementation et de contribuer à une pratique de la plongée en toute sécurité.