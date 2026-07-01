Bastia : l’opposition émet des doutes sur le bilan de la régulation des meublés touristiques

Christophe Giudicelli le Jeudi 16 Juillet 2026 à 19:44

Deux ans après la mise en place de ses mesures de régulation des meublés de tourisme, la majorité Bastiaise revendique le retour de 233 logements sur le marché locatif annuel. Des résultats contestés par l'opposition municipale, qui s'interroge sur la méthodologie employée et la réalité des effets observés sur le terrain.