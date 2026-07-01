Robert Chantereau dévoile "U Granaghju", second single avant un album introspectif en langue corse

Le son du projet, décrit comme un folk-rock organique, mêle les sonorités folk des années 70 à une production contemporaine. Mais c'est surtout le mot "organique" qui porte l'intention. "On a voulu garder quelque chose de profondément humain", explique le producteur. "Certains percevront peut-être de la fragilité dans la voix ou dans certains instruments, mais c'est justement le but. On ne voulait pas chercher le trop parfait, aseptiser, alors que c'était possible en production. On voulait que les gens reconnaissent que derrière, il y a des humains qui ont des choses à raconter, chacun apportant sa contribution en gardant ses propres imperfections."



C'est cette philosophie qui a guidé le choix de Matt Colton, ingénieur mastering des Metropolis Studios de Londres, connu pour son travail sur l'album "i/o" de Peter Gabriel et ses collaborations avec The Cure, Depeche Mode ou The Rolling Stones. "Je voulais quelqu'un dans la continuité de la philosophie de l'album", raconte Vincenzu Lota, qui a travaillé à distance avec lui. "C'est quelqu'un qui aime tout ce qui touche à l'humain, il aime quand les choses ne sont pas surchargées, quand il peut donner de la place à chaque instrument, à la profondeur. Il m'a dit qu'il adorait travailler sur ce projet."

