Saint-Florent - Six gendarmes du continent en renfort pour faire face à l’afflux estival

Chaque été, Saint-Florent voit sa population augmenter avec l’arrivée des vacanciers. Pour accompagner cette hausse de fréquentation, la brigade territoriale bénéficie, pour la deuxième année consécutive, d’un renfort de six gendarmes dans le cadre du dispositif estival de protection des populations (DEPP). Originaires de Bourgogne-Franche-Comté et âgés de 20 à 25 ans, les militaires sont issus de brigades territoriales, de pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) ou encore de la réserve opérationnelle. « On a une diversité qui va permettre d’augmenter nos capacités », explique le major Vanessa Ramnoux, commandant de brigade de la gendarmerie de Saint-Florent.





Des missions élargies





Intégrés à la brigade de Saint-Florent jusqu’au 24 août, ces renforts participeront à l’ensemble des missions habituellement assurées par les gendarmes : présence sur la voie publique, contrôles routiers, prévention des incendies, contrôles des commerces ou encore sécurisation des manifestations. En période estivale, les effectifs doivent en effet répondre à une activité bien plus soutenue. « Habituellement, on est obligé de prioriser les missions parce que les effectifs ne sont pas élastiques et qu’on ne peut pas être partout », précise le major Vanessa Ramnoux. « Le fait d’avoir des effectifs supplémentaires va nous permettre de multiplier les patrouilles et d’agrandir notre cercle de compétences en simultané. »





Pour la municipalité, ce renfort répond à une réalité bien connue : en pleine saison estivale, la ville de Saint-Florent accueille plusieurs fois sa population habituelle. « Il n’est pas rare d’avoir des pointes à 15 000 personnes avec toutes les personnes qui circulent », affirme Paul Costa, premier adjoint au maire. « Il va falloir gérer le flux de population à l’intérieur et à l’extérieur de la ville, entre les personnes motorisées et celles qui sont à pied. » Les six gendarmes participeront notamment, dès la semaine prochaine, à la sécurisation du festival des Nuits de la Guitare à Patrimonio. « Ils vont pouvoir renforcer les équipes puisque ça se passe sur la route départementale, et il peut y avoir des embouteillages ou des accidents. »





Au-delà des grands événements, les renforts seront également mobilisés lors des soirées estivales, notamment pour des contrôles dans les bars, restaurants et débits de boissons du centre-ville. Pour la municipalité, cette présence accrue doit permettre de préserver la tranquillité publique. « Il est évident qu’avec un apport supplémentaire d’agents, il y aura peut-être plus de facilité à voir venir les choses », estime Paul Costa. « C’est important pour les locaux et les touristes qui viennent à Saint-Florent, afin qu’on puisse tous vivre en harmonie et que les gens se sentent mieux protégés. »

