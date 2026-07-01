Une nouvelle compagnie de danse voit le jour en Corse

Après une année marquée par plusieurs temps forts, entre concours de danse et spectacle de fin d’année, Laetitia Canaletti, professeure de danse au sein de l’école ADLC à Bastia, poursuit son travail artistique avec la création de sa propre compagnie. Une création qui intervient après une année riche pour l’école de danse, marquée notamment par la participation de plusieurs élèves au concours Danse Mouvance à Mazan, « une compétition où amateurs et professionnels étaient jugés selon le même barème ». À cette occasion, les élèves ont obtenu huit médailles et quatre prix. Parmi elles, Francesca Gassman Siddi, la benjamine du groupe, a décroché la meilleure note en solo (17,33/20) et une médaille d’or.
Une compagnie pour développer de nouvelles créations
Après « plusieurs années consacrées à l’enseignement et à la création chorégraphique », la chorégraphe a ainsi souhaité « donner une nouvelle dimension à [mon] travail artistique en créant [ma] propre compagnie ». Celle-ci réunit 13 danseurs âgés de 16 à 40 ans, issues de différents univers de la danse, notamment du classique, du jazz et du hip-hop. Au-delà de la diversité des parcours, l’objectif est de construire un langage commun et une identité artistique propre. « Elles viennent d’univers différents et mêlent leurs talents pour ne former plus qu’une seule et même écriture contemporaine », explique Laetitia Canaletti.
À travers les créations de la compagnie, la chorégraphe souhaite aborder des sujets de société qui touchent le quotidien, comme « la pollution des océans, la préservation de l’environnement ou encore les défis auxquels notre monde est confronté ». « Cette compagnie est née d’une volonté forte : utiliser la danse comme un moyen d’expression capable d’interroger notre société tout en offrant au public des moments d’évasion et de beauté. La danse devient alors un langage universel permettant de sensibiliser, d’émouvoir et de faire réfléchir. » La compagnie souhaite également proposer des spectacles « empreints de poésie, inspirés par la nature, les jardins, les quatre saisons ou encore les voyages imaginaires ». « Ces créations inviteront le spectateur à s’évader, à retrouver une part d’émerveillement et à porter un regard plus sensible sur le monde qui l’entoure. »
Un rendez-vous autour des cultures urbaines en septembre
En parallèle de ce nouveau projet, l’école ADLC participera également au festival des rencontres urbaines, organisé le 27 septembre sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Cet événement réunira plusieurs disciplines artistiques, avec notamment du skateboard et des graffeurs. L’école bastiaise sera chargée de la partie consacrée à la danse hip-hop et au breakdance, avec des prestations proposées dans le cadre de cette journée dédiée aux cultures urbaines. Du côté de la compagnie, la professeure l’assure : « Cette nouvelle aventure marque le début d’un projet ambitieux, porté par la conviction que l’art peut à la fois éveiller les consciences et nourrir l’espoir. »
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