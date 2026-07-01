Une nouvelle compagnie de danse voit le jour en Corse

Après « plusieurs années consacrées à l’enseignement et à la création chorégraphique », la chorégraphe a ainsi souhaité « donner une nouvelle dimension à [mon] travail artistique en créant [ma] propre compagnie ». Celle-ci réunit 13 danseurs âgés de 16 à 40 ans, issues de différents univers de la danse, notamment du classique, du jazz et du hip-hop. Au-delà de la diversité des parcours, l’objectif est de construire un langage commun et une identité artistique propre. « Elles viennent d’univers différents et mêlent leurs talents pour ne former plus qu’une seule et même écriture contemporaine », explique Laetitia Canaletti.





À travers les créations de la compagnie, la chorégraphe souhaite aborder des sujets de société qui touchent le quotidien, comme « la pollution des océans, la préservation de l’environnement ou encore les défis auxquels notre monde est confronté ». « Cette compagnie est née d’une volonté forte : utiliser la danse comme un moyen d’expression capable d’interroger notre société tout en offrant au public des moments d’évasion et de beauté. La danse devient alors un langage universel permettant de sensibiliser, d’émouvoir et de faire réfléchir. » La compagnie souhaite également proposer des spectacles « empreints de poésie, inspirés par la nature, les jardins, les quatre saisons ou encore les voyages imaginaires ». « Ces créations inviteront le spectateur à s’évader, à retrouver une part d’émerveillement et à porter un regard plus sensible sur le monde qui l’entoure. »

