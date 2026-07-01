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Deux filles mineures mises en examen après la mort d'un homme dans le centre d'Ajaccio


La rédaction avec AFP le Vendredi 17 Juillet 2026 à 20:18

Deux filles âgées de 17 ans ont été mises en examen pour non-assistance à personne en danger, vol sur personne vulnérable et diffusion d'images après la mort d'un homme agressé dans le centre-ville d'Ajaccio début juillet, a annoncé vendredi le parquet.



Deux filles mineures mises en examen après la mort d'un homme dans le centre d'Ajaccio
Les adolescentes sont soupçonnées d'avoir assisté aux violences ayant causé le décès de la victime, âgée de 33 ans, dans la nuit du 3 au 4 juillet sur le cours Napoléon à Ajaccio.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le coup fatal a été porté par une connaissance des deux jeunes filles que ces dernières avaient appelée pour qu'il vienne les rejoindre.
Agé de 18 ans, l'auteur présumé de l'agression mortelle avait déjà été mis en examen en début de semaine.
L'enquête a par ailleurs permis d'établir que des images de la victime inanimée avaient été prises et diffusées sur les réseaux sociaux et que l'homme, laissé inconscient sur sol, s'était fait dérober son argent liquide par les suspects.
Dans une première version des faits, les mis en cause avaient affirmé que les deux jeunes filles avaient été prises à partie par la victime et qu'elles avaient contacté cet ami pour assurer leur défense.
Mais "contrairement aux premiers éléments de contexte qui avaient été donnés au départ, il apparaît que le coup porté à la victime ne faisait pas suite à une rixe", a indiqué le procureur d'Ajaccio, Nicolas Septe, dans un communiqué.
C'est la victime qui "avait appelé les services de police, préalablement au coup reçu, pour qu'ils viennent chercher les jeunes filles à la suite de leur altercation verbale" dont le motif n'est pas précisé, ajoute le parquet.




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