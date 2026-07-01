Deux sœurs de 9 et 10 ans bouclent le GR20 en un temps record : « On était fières de nous »

Si le défi peut sembler démesuré pour des enfants de cet âge, les parents se montrent rapidement rassurés. Les deux fillettes pratiquent depuis plusieurs années les sports de montagne, comme l’explique David : « Elles font de l'escalade, de l'alpinisme, du trail, de la randonnée… Elles sont habituées aux longues sorties. Ma seule interrogation concernait l'enchaînement de plusieurs journées d'affilée, avec la chaleur et la technicité du GR20. Finalement, tout s'est extrêmement bien passé. »



Chaque journée s'étire sur une dizaine d'heures de marche, avec des étapes comprises entre 20 et près de 30 kilomètres. Lors de la dernière journée, la famille pousse même jusqu'à près de 38 kilomètres avant d'arriver à Conca. « Les dernières heures ont été un peu longues. Il y avait aussi l'envie d'en finir », sourit David.



Aucun découragement malgré la fatigue



Contre toute attente, les moments les plus difficiles ne sont pas toujours ceux imaginés au départ. « Les étapes qui nous semblaient les plus compliquées se sont parfois révélées plus faciles que prévu, et inversement. » Surtout, jamais Olga et Emma n'ont envisagé d’abandonner. « Après la première demi-journée, avec cette chaleur, on s'est demandé si elles n'allaient pas déchanter. Mais non. Elles ont été exemplaires. Le plus dur, finalement, c'était de les sortir du lit le matin ! Une fois les chaussures enfilées, elles étaient reparties. »



Les départs s'effectuaient généralement entre 6 h 30 et 9 h 30, selon la longueur des étapes, avec quelques pauses baignade dans les rivières pour rafraîchir les jambes avant de reprendre la marche.



Au terme des 180 kilomètres parcourus, les deux jeunes randonneuses affichent la même émotion : la fierté. « C'était quand même un peu dur le dernier jour. On avait mal aux jambes », confie Olga. « On était soulagées d'arriver et en même temps très fières de nous. Maintenant, je suis surtout contente d'aller à la mer ! »