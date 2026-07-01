Patrimonio - Les derniers préparatifs avant le coup d’envoi des Nuits de la Guitare

Il est un peu plus de 11h30, vendredi matin, et le Théâtre de Verdure de Patrimonio est déjà en pleine activité. Certains installent des chaises face à la scène, d’autres montent les stands qui accueilleront les buvettes, pendant que les techniciens terminent les derniers réglages. À quelques jours du lancement de la 35e édition des Nuits de la Guitare, les bénévoles s’affairent pour que tout soit prêt avant l’arrivée des premiers festivaliers lundi soir pour le concert de Calogero. Depuis une quinzaine de jours, les équipes travaillent à la mise en place du site, et l’organisation entre désormais dans la dernière phase des préparatifs, avec les derniers aménagements à finaliser avant l’arrivée du public. « Les derniers jours sont très importants parce qu’on entre vraiment dans les détails, et ils peuvent parfois nous poser de gros problèmes », explique Jean-Bernard Gilormini, le président du festival.





Cette année, l’organisation doit notamment s’adapter à la mise en place d’un carré or pour la soirée d’ouverture. Une nouveauté qui demande quelques ajustements dans l’installation des places assises. « On n’a encore jamais fait de carré or bien délimité donc ça pose toujours quelques petits problèmes », reconnaît Jean-Bernard Gilormini. « On a déjà réglé des difficultés beaucoup plus importantes par le passé, donc tout va être surmonté sans problème, mais on y a déjà passé la matinée avec l’aide de sept ou huit personnes. »





Derrière la scène, les derniers espaces prennent également forme. Les loges des artistes, des musiciens, la cuisine et les zones de repos sont en cours d'aménagement, tandis que les équipes techniques réceptionnent progressivement le matériel de sonorisation et d’éclairage. Côté public, les buvettes et les espaces de restauration sont eux aussi en train d'être installés. Au total, une centaine de bénévoles participent à l'organisation du festival, et certains se retrouvent chaque été à Patrimonio pour prêter main-forte aux équipes. « C'est vraiment une famille », résume Jean-Bernard Gilormini. « Il y a des gens qui viennent d’ici, de Lyon depuis 35 ans, d’autres de Nouvelle-Calédonie depuis trois ans. On retrouve les habitués chaque année, il y a aussi des nouveaux, et cela forme une très belle équipe. »





Parmi eux, certains sont présents depuis plusieurs éditions. D’autres découvrent le festival côté coulisses après l’avoir connu comme spectateurs. « Je suis venu une première fois avec ma belle-mère. J'ai adoré l'ambiance de l'équipe et j'ai tout de suite accroché avec tout le monde », raconte un jeune bénévole de Furiani, revenu pour une troisième édition.





Un dispositif de sécurité renforcé





En parallèle de l’installation du site, les équipes préparent également le dispositif de sécurité qui accompagnera les différentes soirées du festival. La commission de sécurité doit se réunir lundi matin, avant l’ouverture, avec les services concernés afin de valider l’ensemble des installations. « Nous sommes dans la phase de fin de préparation », explique le responsable de la sécurité, Pierre Pardini. « Nous sommes en train de vérifier tout ce qui concerne le son, la lumière, le comptage des places et la conformité des installations. »





Cette édition sera notamment marquée par une vigilance particulière liée aux fortes chaleurs. « La difficulté cette année, ça va être la canicule qui risque de nous poser quelques problèmes. On nous a demandé d’avoir une baignoire remplie d’eau froide pour que les gens qui ont un coup de chaleur puissent être refroidis dans un temps imparti », détaille Pierre Pardini. Le dispositif prévoit également deux postes de secours, un médecin, des infirmiers et plusieurs secouristes mobilisés selon l’affluence des soirées.





Après plusieurs mois de préparation en coulisses, les équipes terminent les derniers réglages. Lundi soir, le Théâtre de Verdure retrouvera son public avec le concert de Calogero, avant une semaine de rendez-vous musicaux. Et les organisateurs ont déjà les yeux rivés sur l’édition 2027. « Le festival se prépare au moins huit mois à l’avance, on réfléchit déjà aux artistes qu’on va inviter l’année prochaine », conclut Pierre Pardini.

