A màghjina - Trà Capraia è l’Elba, nasce u ghjornu
Un instant suspendu au large de Bastia : entre Capraia et l'île d'Elbe, le soleil s'extrait de l'horizon et éclaire progressivement la mer Tyrrhénienne, sous un ciel encore chargé de nuages
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