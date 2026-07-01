CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sonde di vita avec… Stéphane Lucchini, patron de la SNSM Bastia 22/07/2026 Incendies en Haute-Corse : plus de 400 hectares brûlés, les secours restent mobilisés face au risque de reprise 19/07/2026 En Corse, des médecins parrains pour accompagner les étudiants jusqu'à l'installation 19/07/2026 À la bibliothèque Fesch d'Ajaccio, une exposition raconte l'histoire méconnue des portraits d'auteurs 19/07/2026

Incendies en Haute-Corse : plus de 400 hectares brûlés, les secours restent mobilisés face au risque de reprise


La rédaction le Dimanche 19 Juillet 2026 à 14:16

La situation s'améliore légèrement ce dimanche matin sur le front de l'incendie d'Albertacce, tandis que le feu dans la vallée de la Restonica a continué de progresser au cours de la nuit. Les autorités mettent toutefois en garde contre un risque élevé de réactivation des foyers en raison de conditions météorologiques défavorables.



Les pompiers sur les lisières du feu de Albertacce : un travail long et harassant (Sdis 2B)
Les pompiers sur les lisières du feu de Albertacce : un travail long et harassant (Sdis 2B)
À 8 heures, l'incendie d'Albertacce avait parcouru plus de 300 hectares. Les 180 sapeurs-pompiers et personnels mobilisés poursuivent leurs opérations afin d'empêcher toute propagation vers le Valdu Niellu, le village de Calasima et le tracé du GR20. Les équipes sont restées engagées toute la nuit pour contenir le feu et consolider les lisières.


Dans la vallée de la Restonica, près de Corte, environ 100 hectares de végétation ont été détruits. Le feu a progressé durant la nuit en direction du Tavignanu et de nombreux points chauds restent actifs sur le périmètre sinistré. Quarante-cinq personnels sont mobilisés sur ce secteur, en attente du renfort des moyens aériens avant de poursuivre les opérations d'extinction et de sécurisation des lisières.
Malgré cette évolution contrastée, les autorités restent particulièrement vigilantes. L'arrivée d'un vent plus soutenu, associée à une hausse des températures et à une baisse de l'humidité, pourrait favoriser une reprise des incendies.
Dans cette perspective, les services de l'État appellent les randonneurs, promeneurs et toute personne non autorisée à ne pas se rendre dans les secteurs concernés afin de ne pas gêner les opérations de secours et d'éviter toute mise en danger.
Les services de l'État, le Service d'incendie et de secours, les collectivités et les forces de sécurité restent mobilisés pour lutter contre les deux incendies et protéger les populations, les biens et les espaces naturels.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos