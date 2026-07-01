Incendies en Haute-Corse : plus de 400 hectares brûlés, les secours restent mobilisés face au risque de reprise

À 8 heures, l'incendie d'Albertacce avait parcouru plus de 300 hectares. Les 180 sapeurs-pompiers et personnels mobilisés poursuivent leurs opérations afin d'empêcher toute propagation vers le Valdu Niellu, le village de Calasima et le tracé du GR20. Les équipes sont restées engagées toute la nuit pour contenir le feu et consolider les lisières.





Dans la vallée de la Restonica, près de Corte, environ 100 hectares de végétation ont été détruits. Le feu a progressé durant la nuit en direction du Tavignanu et de nombreux points chauds restent actifs sur le périmètre sinistré. Quarante-cinq personnels sont mobilisés sur ce secteur, en attente du renfort des moyens aériens avant de poursuivre les opérations d'extinction et de sécurisation des lisières.

Malgré cette évolution contrastée, les autorités restent particulièrement vigilantes. L'arrivée d'un vent plus soutenu, associée à une hausse des températures et à une baisse de l'humidité, pourrait favoriser une reprise des incendies.

Dans cette perspective, les services de l'État appellent les randonneurs, promeneurs et toute personne non autorisée à ne pas se rendre dans les secteurs concernés afin de ne pas gêner les opérations de secours et d'éviter toute mise en danger.

Les services de l'État, le Service d'incendie et de secours, les collectivités et les forces de sécurité restent mobilisés pour lutter contre les deux incendies et protéger les populations, les biens et les espaces naturels.