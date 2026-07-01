Ajaccio - 11 étages sans ascenseur depuis plus d'une semaine : "une situation dangereuse"

Les résidents expliquent qu'un des deux ascenseurs de l'immeuble est hors service depuis 19 ans. Le second, sujet à des pannes régulières selon eux, est désormais à l'arrêt depuis plus d'une semaine, laissant l'ensemble des occupants sans aucun ascenseur.

Cette situation affecterait particulièrement les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les familles avec de jeunes enfants ainsi que plusieurs habitants souffrant de problèmes de santé, dont deux atteints de maladies cardiaques, d'après le témoignage reçu.





Les habitants évoquent des difficultés quotidiennes pour transporter les poussettes, les courses ou encore accéder à leur logement. Certains affirment que des professionnels de santé, notamment des infirmières et des aides à domicile, refusent parfois d'emprunter les escaliers lorsque les étages sont trop élevés, ce qui compliquerait la prise en charge de certains résidents. « Beaucoup de personnes sont bloquées chez elles car dans l'impossibilité de remonter », écrit le lecteur.

Le courrier fait également état de tensions entre voisins sur les démarches à entreprendre pour faire évoluer la situation.





Les habitants dénoncent par ailleurs un manque de solutions durables. Selon eux, le bailleur social et l'entreprise chargée de la maintenance des ascenseurs se renverraient la responsabilité de la panne. Ils rapportent que les techniciens évoquent depuis plusieurs années la nécessité de remplacer certaines pièces, sans que les réparations attendues n'aboutissent. « Quand ils viennent, ils repartent avec une étiquette "hors service" et rien n'est fait », déplore le lecteur.





Enfin, les résidents disent avoir sollicité des élus, qui leur auraient assuré suivre le dossier, sans qu'une issue concrète n'ait, à ce stade, été constatée selon eux.

Ils attendent désormais du bailleur social et de l'entreprise en charge de la maintenance leur version des faits et de connaître les délais prévus pour la remise en service des ascenseurs.

