Bonifacio - Un homme condamné à quatre mois de prison avec sursis après un refus d’obtempérer
Léana Serve le Lundi 20 Juillet 2026 à 10:19
Alors que la brigade de gendarmerie de Bonifacio effectuait un contrôle routier, un automobiliste a refusé d’obtempérer et a forcé le dispositif, selon des informations publiées par la Gendarmerie de Corse sur ses réseaux sociaux. Intercepté 20 kilomètres plus loin, le conducteur circulait sans permis, sous l’emprise de l’alcool et en état de récidive pour des faits similaires. Présenté devant le tribunal, il a écopé de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, de trois amendes contraventionnelles de 150 euros et de 70 jours-amende de 10 euros, une peine qui consiste à payer 10 euros par jour pendant 70 jours.