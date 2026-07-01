Ball-Trap à Conca - Simon-Paul Cazieux et Dumé Pietri victorieux

A l'issue de cette journée, c'est Simon-Paul Cazieux, déjà victorieux à Muratello voir quinze jours, qui s'est imposé dans la catégorie des tireurs avec un total de 68 plateaux sur 75 avec un tout petit mais très important plateau d'avance sur Mathieu Costantini.
Dans les rangs des chasseurs, c'est Dumé Pietri qui a été le plus précis en rendant une carte de 65/100. Du côté des plus jeunes, Gabriel Achilli a été récompensé avec un score de 46/75
Les classements
- Chasseurs
1. Dumé Pietri 65/75, 2. Julien Pacé 59/75, 3. Richard Forteleoni 59/75, 4. Mannoni Matteo 55/75
Les classements
- Tireurs:
1. Simon-Paul Cazieux 68/75, 2. Mathieu Costantini 67/75, 3. Pierre Porro 65/75, 4. Nicolas Rohr 59/75
1. Simon-Paul Cazieux 68/75, 2. Mathieu Costantini 67/75, 3. Pierre Porro 65/75, 4. Nicolas Rohr 59/75
- Chasseurs
1. Dumé Pietri 65/75, 2. Julien Pacé 59/75, 3. Richard Forteleoni 59/75, 4. Mannoni Matteo 55/75
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