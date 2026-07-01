CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sonde di vita avec… Stéphane Lucchini, patron de la SNSM Bastia 22/07/2026 Bonifacio - Un homme condamné à quatre mois de prison avec sursis après un refus d’obtempérer 20/07/2026 Ball-Trap à Conca - Simon-Paul Cazieux et Dumé Pietri victorieux 20/07/2026 Déchets en Corse : François Filoni presse les élus d'accélérer les centres de tri de Monte et Mezzana 20/07/2026

Ball-Trap à Conca - Simon-Paul Cazieux et Dumé Pietri victorieux


GAP le Lundi 20 Juillet 2026 à 07:56

Deux semaines après le concours à Muratello, sur le site de Palavaghja les 4 et 5 juillet, l'association Corsica Team Ball-Trap et le Comité des Fêtes de Conca organisaient ce week-end un nouveau concours cette fois sur 75 plateaux ouvert aux tireurs ainsi qu'aux chasseurs sur le stand implanté à Conca. La journée de samedi était dédiée aux entraînements, alors que le concours, en lui-même, a débuté dimanche à 9 heures.



Ball-Trap à Conca - Simon-Paul Cazieux et Dumé Pietri victorieux
A l'issue de cette journée,  c'est Simon-Paul Cazieux, déjà victorieux à Muratello voir quinze jours, qui s'est imposé dans la catégorie des tireurs avec un total de 68 plateaux sur 75 avec un tout petit mais très important plateau d'avance sur Mathieu Costantini.
Dans les rangs des  chasseurs, c'est  Dumé Pietri qui a été le plus précis en rendant  une carte de 65/100. Du côté des plus jeunes, Gabriel Achilli a été récompensé avec un score de 46/75


Les classements
- Tireurs:
1. Simon-Paul Cazieux 68/75, 2. Mathieu Costantini 67/75, 3. Pierre Porro 65/75, 4. Nicolas Rohr 59/75


- Chasseurs
1. Dumé Pietri 65/75, 2. Julien Pacé 59/75, 3. Richard Forteleoni 59/75, 4. Mannoni Matteo 55/75




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos