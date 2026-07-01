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A màghjina - In piena luce


La rédaction le Lundi 20 Juillet 2026 à 07:37

Lorsque que le soleil lentement s’approche de l’horizon face aux iles sanguinaires, les bleus du ciel et de la mer se fondent pour mettre en exergue la silhouette symbolique du « Bandeau corse » de Gabriel Diana, que la nature a choisi pour composer cette image…
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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