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U tempu in Corsica


le Lundi 20 Juillet 2026 à 07:02

Les très fortes chaleurs se maintiennent sur l'île toujours en vigilance orange canicule. Les températures maximales de ce lundi après-midi sont comprises entre 35 et 38 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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