À Cargiaca, la Saint-Paul célébrée autour d’une église rénovée

Avant la célébration, le maire, Don Jacques de Rocca Serra, a accueilli le cardinal et les participants. Dans son discours, l’élu a rappelé la place occupée par l’église San Polu dans la mémoire collective. Il a également évoqué sa rénovation, menée pour préserver l’édifice et permettre aux habitants de se le réapproprier. Cette journée venait ainsi marquer à la fois l’achèvement d’un travail patrimonial et le retour de la célébration dans un lieu remis en état.

Le cardinal Bustillo a ensuite présidé la messe dans l’église paroissiale. Au cours de son homélie, il est revenu sur la figure de saint Paul, apôtre marqué par la conversion, l’engagement et la transmission de la foi. Son propos a aussi porté sur la nécessité de faire vivre les communautés chrétiennes, y compris dans les villages les moins peuplés, et sur l’importance des liens humains qui se construisent autour d’une église.

À l’issue de la cérémonie, le cardinal a béni une plaque commémorant sa venue et la messe célébrée dans l’édifice rénové. Les fidèles ont ensuite accompagné la procession de Saint-Paul dans les rues de Cargiaca. Derrière la statue du saint, portée à travers le village, habitants, familles et visiteurs ont suivi le parcours au rythme des prières et des chants religieux.

La procession a prolongé la célébration à l’extérieur de l’église, au milieu des maisons de pierre. Elle a également permis aux différentes générations de se retrouver autour d’une tradition qui dépasse le seul cadre liturgique et participe à l’identité du village.

Cette Saint-Paul aura ainsi associé trois dimensions : la célébration religieuse, la préservation du patrimoine et le rassemblement de la communauté. La présence du cardinal Bustillo, la bénédiction de la plaque et la procession ont inscrit la réouverture de l’église San Polu dans la vie du village.