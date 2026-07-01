La Ville de Bastia fait appel aux albums de famille pour valoriser son patrimoine en images

L’idée est née d’une volonté de sortir des sentiers battus : « On cherchait des idées originales autour de la photo et quelque chose qui ait un rapport avec le patrimoine », explique Caroline Michel, responsable du service patrimoine de la Ville de Bastia. Le choix s’est porté sur « la ressource des albums de famille », l’objectif étant de voir le patrimoine « sous l’angle de l’émotion », celle de « la mémoire bastiaise et de l’art de vivre à la bastiaise ». Caroline Michel donne un exemple bien à elle : le souvenir du 25 décembre sur la place Saint-Nicolas, « quand on sortait tous nos jouets sur la place, qu’on arrivait avec son vélo, sa voiture électrique télécommandée… ». Des images qui, pour elle, résument un bout d’histoire de Bastia et l’art de vivre bastiais.



Pasquale Castellani, adjoint à la langue corse, à la culture corses et à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la Ville de Bastia, salue une initiative «», qui rappelle que le patrimoine n’est pas seulement bâti : «», explique-t-il.