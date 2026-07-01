Incendies en Haute-Corse : 480 hectares parcourus, sentiers de randonnée fermés, pompier blessé

Dans les gorges de la Restonica, à Corte, l'incendie a franchi une barrière rocheuse et progresse désormais en direction du plateau d'Alzo. Selon le dernier point de situation, près de 160 hectares ont été parcourus par les flammes. Cinquante-deux sapeurs-pompiers du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), renforcés par des effectifs venus du continent, sont engagés pour tenter de contenir la progression du feu.



À Albertacce, la situation s'est dégradée au cours de l'après-midi. L'incendie a repris de la vigueur et s'est propagé dans la forêt de Valdu Niellu. Environ 326 hectares ont été parcourus par les flammes. Sur ce secteur, 160 sapeurs-pompiers et 66 engins terrestres sont mobilisés afin de protéger les zones sensibles et de limiter la propagation de l'incendie. Deux avions Pélican, un hélicoptère Puma bombardier d'eau et un avion d'investigation sont également engagés.



Les opérations sont rendues particulièrement difficiles par les reliefs escarpés, les difficultés d'accès aux foyers et les conditions de propagation des incendies.

Au cours de l'après-midi, un sapeur-pompier originaire de l'Hérault a été blessé aux mains, souffrant de brûlures des premier et deuxième degrés. Pris en charge par les secours, il a été évacué vers le centre hospitalier de Corte.





Plusieurs sentiers fermés jusqu'à nouvel ordre

En raison de la proximité des incendies avec plusieurs itinéraires de randonnée, la préfète de la Haute-Corse a pris un arrêté interdisant l'accès à plusieurs sentiers afin d'assurer la sécurité du public et de faciliter les opérations de lutte contre le feu.

À Corte, sont désormais fermés dans les deux sens de circulation le sentier communal de Frassetta au plateau d'Alzo, le sentier communal de Balire au plateau d'Alzo ; le sentier communal du plateau de Tuani à la crête Finellu et le sentier reliant le refuge de la Sega au plateau d'Alzo.





À Albertacce, le sentier de randonnée Mare e Mare Nord est également fermé entre le col de Vergio et le village d'Albertacce.

Ces restrictions s'appliquent jusqu'à nouvel ordre. Elles visent à garantir la sécurité des randonneurs et des autres usagers, à permettre le bon déroulement des opérations de secours et à éviter toute exposition du public aux zones à risque.

