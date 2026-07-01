CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sonde di vita avec… Stéphane Lucchini, patron de la SNSM Bastia 22/07/2026 Les ossements retrouvés dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Jubillar 19/07/2026 Incendies en Haute-Corse : 480 hectares parcourus, sentiers de randonnée fermés, pompier blessé 19/07/2026 La Ville de Bastia fait appel aux albums de famille pour valoriser son patrimoine en images  19/07/2026

Incendies en Haute-Corse : 480 hectares parcourus, sentiers de randonnée fermés, pompier blessé


La rédaction le Dimanche 19 Juillet 2026 à 19:58

Les opérations de lutte contre les incendies se poursuivent ce dimanche en Haute-Corse, où plusieurs feux restent actifs dans des secteurs difficiles d'accès. Les moyens terrestres et aériens demeurent fortement mobilisés, tandis que le Centre opérationnel départemental (COD) reste activé. Face à l'évolution de la situation, plusieurs sentiers de randonnée ont également été fermés par arrêté préfectoral. Un pompier gravement brûlé aux mains.



@SIS 2B
@SIS 2B
Dans les gorges de la Restonica, à Corte, l'incendie a franchi une barrière rocheuse et progresse désormais en direction du plateau d'Alzo. Selon le dernier point de situation, près de 160 hectares ont été parcourus par les flammes. Cinquante-deux sapeurs-pompiers du Service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), renforcés par des effectifs venus du continent, sont engagés pour tenter de contenir la progression du feu.

À Albertacce, la situation s'est dégradée au cours de l'après-midi. L'incendie a repris de la vigueur et s'est propagé dans la forêt de Valdu Niellu. Environ 326 hectares ont été parcourus par les flammes. Sur ce secteur, 160 sapeurs-pompiers et 66 engins terrestres sont mobilisés afin de protéger les zones sensibles et de limiter la propagation de l'incendie. Deux avions Pélican, un hélicoptère Puma bombardier d'eau et un avion d'investigation sont également engagés.

Les opérations sont rendues particulièrement difficiles par les reliefs escarpés, les difficultés d'accès aux foyers et les conditions de propagation des incendies.
Au cours de l'après-midi, un sapeur-pompier originaire de l'Hérault a été blessé aux mains, souffrant de brûlures des premier et deuxième degrés. Pris en charge par les secours, il a été évacué vers le centre hospitalier de Corte.


Plusieurs sentiers fermés jusqu'à nouvel ordre
En raison de la proximité des incendies avec plusieurs itinéraires de randonnée, la préfète de la Haute-Corse a pris un arrêté interdisant l'accès à plusieurs sentiers afin d'assurer la sécurité du public et de faciliter les opérations de lutte contre le feu.
À Corte, sont désormais fermés dans les deux sens de circulation le sentier communal de Frassetta au plateau d'Alzo, le sentier communal de Balire au plateau d'Alzo ; le sentier communal du plateau de Tuani à la crête Finellu  et le sentier reliant le refuge de la Sega au plateau d'Alzo.


À Albertacce, le sentier de randonnée Mare e Mare Nord est également fermé entre le col de Vergio et le village d'Albertacce.
Ces restrictions s'appliquent jusqu'à nouvel ordre. Elles visent à garantir la sécurité des randonneurs et des autres usagers, à permettre le bon déroulement des opérations de secours et à éviter toute exposition du public aux zones à risque.
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos