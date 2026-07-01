CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sonde di vita avec… Stéphane Lucchini, patron de la SNSM Bastia 22/07/2026 EN IMAGES - L'Incendie dans la Restonica progresse en direction de Grotelle 20/07/2026 Bastia : Opus Corsica réunit pianistes internationaux et jeunes talents corses les 20 et 21 juillet 20/07/2026 Incendies en Haute-Corse : plus de 530 hectares parcourus, les secours toujours mobilisés 20/07/2026

Incendies en Haute-Corse : plus de 530 hectares parcourus, les secours toujours mobilisés


La rédaction le Lundi 20 Juillet 2026 à 12:48

Les incendies qui touchent la Haute-Corse restent sous surveillance ce lundi, dans des conditions météorologiques toujours défavorables. Le vent d'ouest souffle autour de 40 km/h, avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h, tandis que le département demeure placé en vigilance orange canicule, avec un temps sec et de fortes chaleurs.



Les pompiers sur le terrain (@SDIS 2B)
Les pompiers sur le terrain (@SDIS 2B)
À Albertacce, le feu a peu évolué au cours de la nuit. Les opérations se concentrent désormais sur le traitement des nombreux points chauds encore actifs. Environ 352 hectares ont été parcourus par les flammes. Sur place, 163 sapeurs-pompiers et personnels spécialisés, appuyés par une soixantaine d'engins, restent mobilisés.


À Corte, dans le secteur de la Restonica, l'incendie a en revanche progressé durant la nuit sur son front avant. Le bilan provisoire fait état de 179 hectares brûlés et le feu est arrivé  à 50m de la plus haute bergerie des Cappelaccia.  Quarante-cinq personnels poursuivent les opérations afin de traiter les points chauds et de sécuriser la zone.
Les moyens aériens déployés sur ces deux incendies comprennent l'hélicoptère Dragon 2B, le Morane 2A, deux hélicoptères Puma ainsi qu'un avion Dash, qui est intervenu dans la matinée. Des renforts nationaux venus des Bouches-du-Rhône, du Var et de l'Hérault demeurent engagés aux côtés des équipes locales.


Les autorités rappellent que les sentiers communaux fermés par arrêtés préfectoraux restent interdits d'accès jusqu'à nouvel ordre afin de garantir la sécurité du public et de faciliter les opérations de secours.
Enfin, le forestier-sapeur et le sapeur-pompier de l'Hérault blessés au cours des interventions ne sont plus hospitalisé




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos