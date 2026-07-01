Incendies en Haute-Corse : plus de 530 hectares parcourus, les secours toujours mobilisés

À Albertacce, le feu a peu évolué au cours de la nuit. Les opérations se concentrent désormais sur le traitement des nombreux points chauds encore actifs. Environ 352 hectares ont été parcourus par les flammes. Sur place, 163 sapeurs-pompiers et personnels spécialisés, appuyés par une soixantaine d'engins, restent mobilisés.





À Corte, dans le secteur de la Restonica, l'incendie a en revanche progressé durant la nuit sur son front avant. Le bilan provisoire fait état de 179 hectares brûlés et le feu est arrivé à 50m de la plus haute bergerie des Cappelaccia. Quarante-cinq personnels poursuivent les opérations afin de traiter les points chauds et de sécuriser la zone.

Les moyens aériens déployés sur ces deux incendies comprennent l'hélicoptère Dragon 2B, le Morane 2A, deux hélicoptères Puma ainsi qu'un avion Dash, qui est intervenu dans la matinée. Des renforts nationaux venus des Bouches-du-Rhône, du Var et de l'Hérault demeurent engagés aux côtés des équipes locales.





Les autorités rappellent que les sentiers communaux fermés par arrêtés préfectoraux restent interdits d'accès jusqu'à nouvel ordre afin de garantir la sécurité du public et de faciliter les opérations de secours.

Enfin, le forestier-sapeur et le sapeur-pompier de l'Hérault blessés au cours des interventions ne sont plus hospitalisé