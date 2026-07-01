À Pifano, un été pour divertir et créer du lien social grâce à la nouvelle Maison de quartier

Les habitants ont été conviés à une fête, vendredi 17 juillet, pour marquer le début des activités estivales de la Maison de quartier porto-vecchiaise.
C’est par une fête organisée devant la maison de quartier de Pifano, ce vendredi 17 juillet, que la programmation estivale a été dévoilée. Jusqu’au 21 août, ce sont près d'une quarantaine de rendez-vous qui seront destinés principalement aux enfants âgés de 5 à 18 ans. Des activités créatives (réalisation de fresques, fabrication de lanternes, initiations au dessin ou encore des ateliers théâtre), sportives (initiations au vélo, concours de danse, olympiades, plongée sous-marine) ou ludiques (soirées jeux de rôle, sorties accrobranche, escape game). La dimension culturelle n'a pas été oubliée puisque deux représentations de la pièce Mademoiselle Amandine de Courge Von Potiron und Topinambour y Navet sont programmées, tout comme une projection en plein air du film Un petit truc en plus. A noter, plusieurs soirées thématiques, dont une observation de l'éclipse solaire sur la plage.
"Activités carottes"
On est dans l’amusement, mais pas seulement, nuance Cyril Peres Cesari, l’élu porto-vecchiais en charge de la programmation : « Ce n’est pas un centre de loisirs, car ce que nous proposons émane de la politique de la ville. » « C’est incitatif, poursuit Didier Lorenzini, l’adjoint aux solidarités et à l’action sociale. D’où le nom d’activités carottes ! » Autrement dit, ces activités seront une porte d’entrée vers des actions civiques, comme celle qui sont centrées sur la défense de l’environnement : une collecte citoyenne des déchets sera organisée autour de Pifano et du port, en partenariat avec la Surfrider Foundation Europe, tandis que plusieurs ateliers de sensibilisation aborderont la pollution plastique, les écosystèmes marins ou encore la biodiversité locale. Une balade sensorielle au jardin de l'Alma Salvatica complétera ce volet consacré à la découverte de la nature. Des événements qui permettront à la municipalité de mieux connaître ses habitants : « On pourra détecter plus facilement des situations sociales difficiles, qui pourraient nous engager vers un appui ponctuel au niveau du CCAS », poursuit Didier Lorenzini. En guise de clôture, les habitants seront à nouveau réunis pour un moment convivial, le 20 août.
Soutien scolaire gratuit
De nouvelles activités seront ensuite proposées lors de chaque période de vacances scolaires. Et tout au long de l’année, du soutien scolaire sera proposé gratuitement aux familles qui en feront la demande. Une aide qui sera prise en charge intégralement par la municipalité, qui rémunérera les enseignants volontaires.
En quelques années, le quartier de Pifano a changé de visage, accueillant une médiathèque, une nouvelle école puis cette maison de quartier. Un city stade devait être aménagé entre la médiathèque et la maison de quartier, mais celui-ci verra finalement jour en lieu et place de l’ancien city stade, une centaine de mètres plus loin, car la mairie redoutait que le lieu d’implantation initial nuise à l’accessibilité du quartier, une fois que les 124 logements de la nouvelle résidence du quartier - Les Jardins de Vignola - seront occupés.
"Activités carottes"
On est dans l’amusement, mais pas seulement, nuance Cyril Peres Cesari, l’élu porto-vecchiais en charge de la programmation : « Ce n’est pas un centre de loisirs, car ce que nous proposons émane de la politique de la ville. » « C’est incitatif, poursuit Didier Lorenzini, l’adjoint aux solidarités et à l’action sociale. D’où le nom d’activités carottes ! » Autrement dit, ces activités seront une porte d’entrée vers des actions civiques, comme celle qui sont centrées sur la défense de l’environnement : une collecte citoyenne des déchets sera organisée autour de Pifano et du port, en partenariat avec la Surfrider Foundation Europe, tandis que plusieurs ateliers de sensibilisation aborderont la pollution plastique, les écosystèmes marins ou encore la biodiversité locale. Une balade sensorielle au jardin de l'Alma Salvatica complétera ce volet consacré à la découverte de la nature. Des événements qui permettront à la municipalité de mieux connaître ses habitants : « On pourra détecter plus facilement des situations sociales difficiles, qui pourraient nous engager vers un appui ponctuel au niveau du CCAS », poursuit Didier Lorenzini. En guise de clôture, les habitants seront à nouveau réunis pour un moment convivial, le 20 août.
Soutien scolaire gratuit
De nouvelles activités seront ensuite proposées lors de chaque période de vacances scolaires. Et tout au long de l’année, du soutien scolaire sera proposé gratuitement aux familles qui en feront la demande. Une aide qui sera prise en charge intégralement par la municipalité, qui rémunérera les enseignants volontaires.
En quelques années, le quartier de Pifano a changé de visage, accueillant une médiathèque, une nouvelle école puis cette maison de quartier. Un city stade devait être aménagé entre la médiathèque et la maison de quartier, mais celui-ci verra finalement jour en lieu et place de l’ancien city stade, une centaine de mètres plus loin, car la mairie redoutait que le lieu d’implantation initial nuise à l’accessibilité du quartier, une fois que les 124 logements de la nouvelle résidence du quartier - Les Jardins de Vignola - seront occupés.
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