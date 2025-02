Nouvelle école de Pifano à Porto-Vecchio : les premières impressions, après deux semaines de classe

Et les enfants, comment ont-ils vécu ce déménagement ? Isabelle, ATSEM en petite section de maternelle, a été saisie par leur faculté d’adaptation : « On voyait ça comme une deuxième rentrée pour eux, alors que pas du tout, c’était très différent de ce qui se passe d’habitude en septembre. Les enfants se sont très vite appropriés les lieux. » « On les sent plus sereins et même plus responsables », complète leur enseignante, Alexandra, qui a constaté un changement à l’heure de la sieste : « Avant, les enfants avaient du mal à dormir car le dortoir de l’ancienne école donnait sur la cour. Et quand les grands faisaient du sport, les petits entendaient tout. Or, le nouveau dortoir n’est pas bruyant du tout. » Dans l’ensemble, les retours sont également très positifs du côté des parents : « C’est beaucoup plus spacieux, ça fait plus école qu’avant », apprécie une maman. « Ma fille a fait deux ans dans l’ancienne école, et je n’ai pas constaté de changement dans son comportement après le transfert dans la nouvelle », note un papa. Marie, elle, trouve l’école « très jolie » et la classe de sa fille « très fonctionnelle ».