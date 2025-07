La maison de quartier « de tous les Porto-Vecchiais » a été inaugurée à Pifano, ce mercredi

Concrètement, dès cet été, de multiples activités sont d’ores et déjà prévues : soirées jeux de société (avec l’association I Meeaplacci), stage de danse et de théâtre, pratique de la danse orientale, ateliers écriture (par l’association Kinamori), ateliers arts plastiques, sessions bien-être (yoga, gym…). Et à partir du mois d’octobre, la maison de quartier sera ouverte tous les jours, proposant gratuitement des ateliers de danse, de l’aide aux devoirs, des cours de français ou d’anglais, un accompagnement vers l’entrepreneuriat ainsi que toutes sortes d’activités physiques et sportives à destination des enfants. Et dans la cuisine dite « pédagogique », des diététiciens ou des chefs cuisiniers pourront animer des ateliers sur la thématique du « bien manger ».



« Comment elle va être utilisée, on ne sait pas »



Zineb, une habitante du quartier Pifano, y voit « un merveilleux outil de cohésion, sachant que Pifano est un peu à l’écart du reste de la ville ». « Depuis le Covid, témoigne Hanane, une maman, il n’y avait plus rien qui était proposé dans le quartier. Avant, on avait de l’aide aux devoirs et d’autres accompagnements pour les enfants, et puis ça s’est arrêté. » Dans le quartier, si la construction de ce nouvel équipement a été globalement saluée, des habitantes restent en attente de plus d’informations sur son fonctionnement : « Aujourd’hui, la maison de quartier elle est là, mais comment elle va être utilisée, on ne sait pas », s’interroge Nawal.