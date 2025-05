Le départ programmé du CACEL à Pifano va-t-il nuire au coeur de ville de Porto-Vecchio ?

Historiquement délaissé, si ce n’est stigmatisé, le quartier de Pifano qui borde le port revit depuis que la majorité précédente de Georges Mela y a fait construire une médiathèque. Ouverte en 2021 , celle-ci compte à ce jour 1 600 adhérents, collectionne plus de 20 000 ouvrages et organise environ 200 événements par an. Et cette année, de nombreux équipements publics se sont greffés autour, ou sont en passe de l’être : une nouvelle école maternelle, un city stade, un jardin partagé et connecté, une maison de quartier et pour finir, une maison des associations.C’est ce dernier projet qui a fait l’objet d’un rapport, voté à l’unanimité des élus, lundi soir. La nouvelle école ayant ouvert ses portes en début d’année , il convient de dessiner un futur à l’ancienne. « On veut faire en sorte que le bâtiment ne reste pas vide », a convenu l’adjointe aux affaires scolaires, Dumè Verdoni. L’élue dit avoir tenu compte de « deux demandes ». La première émanant « de la population », d’une salle polyvalente, car à ce jour, il n’y en a qu’une seule à Porto-Vecchio (derrière la marine). La seconde demande est à l’actif « des associations », pour des lieux spécialisés en musique et en danse.Les travaux ont été chiffrés à 774 668 euros. Le projet prévoit d’aménager, sur 1 300 m² de bâti, non pas une, mais trois salles polyvalentes, deux salles de danse, cinq salles de musique et une salle de spectacle. « On souhaite que toutes les associations de Porto-Vecchio puissent investir ce nouveau lieu », nous précise en aparté Jean-Christophe Angelini. Mais celle qui est particulièrement visée par le projet, c’est le CACEL, grosse structure de 400 adhérents qui propose principalement des cours de danse et de musique, mais aussi de photo, peinture, et des ateliers de yoga et couture. Ses locaux sont actuellement situés en plein centre-ville, à l’arrière de l’ancienne Poste. Trop exigus, ils n’ont pas non plus pignon sur rue, et sont difficiles d’accès, par manque de places de stationnement à proximité immédiate.