Le ciel dessine un visage au-dessus de Prunelli-di-Fium'Orbu
La rédaction le Mardi 30 Juin 2026 à 15:22
Il suffit parfois de lever les yeux pour que la nature laisse libre cours à l'imagination. Dans les nuages embrasés par les dernières lueurs du jour au-dessus de Prunelli-di-Fium'Orbu, certains croiront distinguer les traits d'un visage, comme esquissé au pinceau dans un dégradé de rose, d'orange et de mauve.
Simple illusion d'optique ou clin d'œil du ciel, chacun y verra sa propre histoire. Une chose est certaine : ce spectacle éphémère rappelle que les plus belles œuvres sont souvent celles que la nature compose elle-même, le temps d'un coucher de soleil. Mais pour Géraldine Guerinot, c'était un spectacle extraordinaire.