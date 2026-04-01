Rencontre d’auteur avec Caroline Costa sur le « Cosy Mystery » à la médiathèque des Cannes Vendredi 24 avril à 17h30

La médiathèque des Cannes vous invite à découvrir un nouveau genre littéraire le « Cosy mystery » : une histoire avec des meurtres sans violence ni effusions de sang. En général, l'intrigue se déroule dans un village et les crimes sont motivés par la jalousie, la vengeance ou la cupidité. Ces histoires policières ont aussi pour point commun d’être menées par des amateurs. Dans la très grande majorité, il s’agit de femmes qui n’ont pas de lien particulier avec la police ou la justice.



Caroline Costa est une auteure corse, publiée notamment chez J’ai Lu et aux éditions du 38 en cosy mystery. Elle viendra présenter ce sous-genre du polar “Feel good” et échanger avec le public.