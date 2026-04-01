Tallone : un véhicule fait plusieurs tonneaux. Un blessé
La rédaction le Mardi 28 Avril 2026 à 19:29
Un accident de la circulation s’est produit ce mardi peu avant 14 heures sur la RD 16, sur la commune de Tallone.
Selon les premiers éléments, un véhicule seul en cause a effectué plusieurs tonneaux, dans des circonstances qui restent à préciser.
Rapidement intervenus, les sapeurs-pompiers d’Aleria ont pris en charge une personne blessée. Cette dernière, en urgence relative, a été évacuée vers le centre hospitalier de Centre hospitalier de Corte.