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Tallone : un véhicule fait plusieurs tonneaux. Un blessé


La rédaction le Mardi 28 Avril 2026 à 19:29

Un accident de la circulation s’est produit ce mardi peu avant 14 heures sur la RD 16, sur la commune de Tallone.
Selon les premiers éléments, un véhicule seul en cause a effectué plusieurs tonneaux, dans des circonstances qui restent à préciser.
Rapidement intervenus, les sapeurs-pompiers d’Aleria ont pris en charge une personne blessée. Cette dernière, en urgence relative, a été évacuée vers le centre hospitalier de Centre hospitalier de Corte.







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