Coupe et Championnat de Haute-Corse Kata : moisson de médailles pour le Karaté Borgo et le Dojo Cobra Kai

Avec un total de 31 médailles, le Karaté Borgo et le Dojo Cobra Kai, son annexe bastiaise, ont dominé la compétition. de la coupe de Corse et du championnat de Haute-Corse. L’enjeu était de taille puisqu’à la clé de cette double compétition, des qualifications pour les Championnats de France en avril pour les catégories minimes à seniors et pour la Coupe de France, zone sud, en juin pour les benjamins/minimes). Au total, les karatékas d’Alexandra et Charles Sampieri ont glané pas moins de 14 médailles d'or, 9 d'argent et 8 de bronze.
Coupe de Haute-Corse (Jeunes)
• Pupille (M) : L’or pour Aymeric Carrier (Borgo)
• Benjamin (M) : l’or pour Lurenzu Huiart (Borgo), l’argent pour Karam El Kaddouri (Borgo) et le bronze pour Hibrahim Fanit (Cobra Kai)
• Benjamin (F) : Or : Cassandra Aguillon Pasqualini (Borgo), Argent : Ritaj Klia (Borgo)
Championnat de Haute-Corse (Qualificatifs France)
• Minime (F) : Or : Giulia Pronesti (Borgo), bronze : Clara Bonavita (Cobra Kai) & Eva Delorme (Cobra Kai)
• Minime (M) : Or : Antoine Mazzanti (Borgo), Argent : Carlu Anto Cerani (Borgo), Bronz : Walid Oulkhaid (Borgo) & Geronimi Mathieu (Borgo)
• Cadet (F) : Or : Élina Vitali (Borgo), Argent : Melyssa Rose Franceschi Saint Agne (Borgo), Bronze : Rachel Ams (Borgo) & Giulia Pronesti (Borgo)
• Cadet (M) : Or : Timeo Linel (Borgo), Argent : Adam El Kaddouri (Borgo), Bronze : Antoine Mazzanti (Borgo) & Lucas Massei (Cobra Kai)
• Junior (F) : Or : Élina Vitali (Borgo), Argent : Melyssa Rose Franceschi Saint Agne (Borgo), Bronze : Rachel Ams (Borgo)
• Junior (M) : Or : Timeo Linel (Borgo), Argent : Adam El Kaddouri (Borgo), Bronze : Mateo Giacomoni (Cobra Kai) & Jean Baptiste Felicelli (Cobra Kai)
• Senior : Or : Cassandra Sampieri (Borgo - F), Or : Mateo Giacomoni (Cobra Kai - M)
Para-Karaté et Espoir (Non qualificatifs)
« Le courage et la détermination ont également été à l'honneur dans des catégories non qualificatives mais riches en émotions » souligne Alexandra Sampieri
• Para-Karaté : Or :Carlu Anto Cerani (Borgo - Benj.), Or : Cantera Fiore (Borgo - F), Or Mateo Giacomoni (Cobra Kai - M), Argent : Jean Baptiste Felicelli (Cobra Kai - M)
• Combat Espoir (F) : Argent : Ndeye Sokhna Wade
Prochaine échéance pour les licenciés de Charles Sampieri, le 21 février pour la Coupe de France shito ryu à Le Perray en Yvelines.
